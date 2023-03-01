'Bò điên' ở Củ Chi húc cụ bà 78 tuổi bất tỉnh, bé trai 7 tháng tuổi văng khỏi võng

Xã hội 01/03/2023 15:47

Vụ việc xảy ra tại giao lộ Tỉnh lộ 7 - Hẻm 9, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM vào chiều ngày 28/2.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 1/3, lực lượng chức năng huyện Củ Chi (TP.HCM) đang làm rõ vụ việc một con bò tuột dây thừng húc văng một cụ bà.

 

Cụ thể, từ hôm 28/2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh khoảng 14 giờ 45 cùng ngày, bà H. (78 tuổi, quê Tây Ninh) đang đi bộ trên Tỉnh lộ 7 đoạn gần giao lộ với đường Hẻm 9 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP HCM) để băng qua đường.

'Bò điên' ở Củ Chi húc cụ bà 78 tuổi bất tỉnh, bé trai 7 tháng tuổi văng khỏi võng - Ảnh 1
Cụ bà bất tỉnh sau khi bị con bò tuột dây tấn công - Ảnh: Báo Người Lao Động

Lúc này, con bò chạy từ đường Hẻm 9 lao ra đường Tỉnh lộ 7 rồi bất ngờ húc bà H. ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Sau khi húc bà H., con bò chạy rông trên đường và sau đó người dân tìm cách khống chế. 

Phát hiện bà H. nằm giữa đường, người dân xung quanh hô hoán, chạy ra kiểm tra và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà H. được chuyển lên Bệnh viện 115 để cứu chữa.

'Bò điên' ở Củ Chi húc cụ bà 78 tuổi bất tỉnh, bé trai 7 tháng tuổi văng khỏi võng - Ảnh 2
Vết thương (khoanh tròn đỏ) trên đầu con trai của vợ chồng anh N. - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Trước khi húc bà H., theo thông tin từ báo Dân Trí, con bò này xông vào nhà của vợ chồng anh L.H.N. (36 tuổi) trên đường Hẻm 9.

Thời điểm này, anh N. ở trong nhà phát hiện nên đuổi ra ngoài thì con bò húc chiếc võng làm bé trai 7 tháng tuổi (con của vợ chồng anh N.) đang ngủ trên võng rơi xuống nền nhà.

"Cháu khóc thét và bị thương nhẹ ở vùng mắt và đầu do rơi từ võng xuống nền nhà. Tôi đưa cháu đi chụp phim vùng đầu nhưng bác sĩ nói do bé vừa chụp phim phổi nên chỉ kiểm tra bên ngoài", vợ anh N. cho hay.

Một số người dân cho biết, con bò trên là của một gia đình ngụ trên đường Hẻm 9 vừa mới mua và bị tuột dây thừng nên chạy ngoài đường gây ra vụ việc.

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