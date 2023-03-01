Lời khai của hai nghi phạm trong vụ nổ súng ở Quy Nhơn: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Xã hội 01/03/2023 16:35

Công an tỉnh Bình Định đã lấy lời khai của hai nghi phạm trong vụ nổ súng ở Quy Nhơn. Cả hai người này đều từng có tiền án, tiền sự.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan vụ nổ súng ở TP.Quy Nhơn (Bình Định), ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Công Sĩ (31 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) và Nguyễn Duy Khương (35 tuổi, ở TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước, Bình Định) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

 

Tại Cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai nhận khoảng 8 giờ 30 ngày 28/2, Trần Công Sĩ chạy xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, khi gần đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP.Quy Nhơn) thì gặp Nguyễn Duy Khương (đang ngồi sau xe máy do đồng bọn chở) đi từ hướng cây xăng Trần Hưng Đạo vượt lên xe của Sĩ.

Lời khai của hai nghi phạm trong vụ nổ súng ở Quy Nhơn: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 1
Nguyễn Duy Khương tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Thấy Sĩ, Khương liền cầm súng bắn 1 phát làm Sĩ hoảng sợ lao xe ra giữa ngã tư rồi bị ngã xe. Khương tiếp tục bắn phát thứ 2 nhưng không trúng. Tiếp đó, Sĩ đứng dậy lấy một vật hình súng, vừa chĩa về phía Khương vừa bỏ chạy về phía bên đường thì Khương và đồng bọn phóng xe đuổi theo. Khương cầm súng nhảy xuống xe thì Sĩ xông vào định giật súng, Sĩ bị Khương bắn thêm 1 phát nhưng không trúng. Thấy Sĩ bỏ chạy, Khương lên xe để đồng bọn chở đi về phía đường Bạch Đằng. Sĩ nghĩ Khương hết đạn nên cầm vật hình súng chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại lấy xe rời đi.

 

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 mẫu kim loại nghi đầu đạn. Ngoài ra còn thu giữ được 2 mảnh nhựa ghép nghi của phần báng súng.

 

Khương và Sĩ đều nghiện ma túy, đang điều trị tại một trung tâm ở Bình Định. Cả hai quen nhau tại trung tâm này và xảy ra mâu thuẫn nhau, sau đó dẫn đến vụ việc như diễn biến đã nêu ở trên. Hiện, vụ án nổ súng ở TP.Quy Nhơn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lời khai của hai nghi phạm trong vụ nổ súng ở Quy Nhơn: Tiết lộ nguyên nhân gây án - Ảnh 2
Người đàn ông ngồi sau xe máy dùng súng bắn về phía người đàn ông đi xe máy phía sau - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 8h40 ngày 28-2, tại ngã tư Phan Đình Phùng - Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn), người đàn ông ngồi sau xe máy do người đàn ông khác điều khiển đã dùng một vật giống súng bắn về phía một người đi xe máy phía sau.

Đoạn clip từ nhà dân gần đó cho thấy người bị bắn đã bỏ xe máy ngã ra đường bỏ chạy. Ngay sau đó, hai người gây ra vụ nổ đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu, vụ nổ không gây thương vong.

'Bò điên' ở Củ Chi húc cụ bà 78 tuổi bất tỉnh, bé trai 7 tháng tuổi văng khỏi võng

'Bò điên' ở Củ Chi húc cụ bà 78 tuổi bất tỉnh, bé trai 7 tháng tuổi văng khỏi võng

Vụ việc xảy ra tại giao lộ Tỉnh lộ 7 - Hẻm 9, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM vào chiều ngày 28/2.

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ nổ súng ở Quy Nhơn 2 đối tượng trong vụ nổ súng ở Quy Nhơn tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?