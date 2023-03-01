Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, liên quan vụ nổ súng ở TP.Quy Nhơn (Bình Định), ngày 1/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Công Sĩ (31 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) và Nguyễn Duy Khương (35 tuổi, ở TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước, Bình Định) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại Cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai nhận khoảng 8 giờ 30 ngày 28/2, Trần Công Sĩ chạy xe máy trên đường Trần Hưng Đạo, khi gần đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP.Quy Nhơn) thì gặp Nguyễn Duy Khương (đang ngồi sau xe máy do đồng bọn chở) đi từ hướng cây xăng Trần Hưng Đạo vượt lên xe của Sĩ.

Thấy Sĩ, Khương liền cầm súng bắn 1 phát làm Sĩ hoảng sợ lao xe ra giữa ngã tư rồi bị ngã xe. Khương tiếp tục bắn phát thứ 2 nhưng không trúng. Tiếp đó, Sĩ đứng dậy lấy một vật hình súng, vừa chĩa về phía Khương vừa bỏ chạy về phía bên đường thì Khương và đồng bọn phóng xe đuổi theo. Khương cầm súng nhảy xuống xe thì Sĩ xông vào định giật súng, Sĩ bị Khương bắn thêm 1 phát nhưng không trúng. Thấy Sĩ bỏ chạy, Khương lên xe để đồng bọn chở đi về phía đường Bạch Đằng. Sĩ nghĩ Khương hết đạn nên cầm vật hình súng chạy bộ đuổi theo nhưng không kịp nên quay lại lấy xe rời đi.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 mẫu kim loại nghi đầu đạn. Ngoài ra còn thu giữ được 2 mảnh nhựa ghép nghi của phần báng súng.

Khương và Sĩ đều nghiện ma túy, đang điều trị tại một trung tâm ở Bình Định. Cả hai quen nhau tại trung tâm này và xảy ra mâu thuẫn nhau, sau đó dẫn đến vụ việc như diễn biến đã nêu ở trên. Hiện, vụ án nổ súng ở TP.Quy Nhơn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người đàn ông ngồi sau xe máy dùng súng bắn về phía người đàn ông đi xe máy phía sau - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào khoảng 8h40 ngày 28-2, tại ngã tư Phan Đình Phùng - Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn), người đàn ông ngồi sau xe máy do người đàn ông khác điều khiển đã dùng một vật giống súng bắn về phía một người đi xe máy phía sau.

Đoạn clip từ nhà dân gần đó cho thấy người bị bắn đã bỏ xe máy ngã ra đường bỏ chạy. Ngay sau đó, hai người gây ra vụ nổ đã điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Thông tin ban đầu, vụ nổ không gây thương vong.