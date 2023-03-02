Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang chỉ đạo khẩn vụ 4 công nhân tại Công ty TNHH HS Tech Vina, bị ngộ độ khí Methanol trong phân xưởng sản xuất linh kiện điện tử.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 2/3, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Ninh thông tin về vụ việc xảy ra tai nạn lao động nghi do ngộ độc khí methanol tại Khu Công nghiệp III Khai Sơn, xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành). Một trong 4 công nhân làm việc tại phân xưởng sản xuất linh kiện điện tử thuộc Công ty TNHH HS Tech Vina, Khu Công Nghiệp III Khai Sơn, xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh nghi bị ngộ độc khí methanol, đang điều trị tích cực tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Công nhân ngộ độc khí ngộ độc khí Methanol đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: VOV Theo thông tin từ VOV, vào lúc 15h ngày 1/3/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, có 4 công nhân làm việc tại phân xưởng sản xuất linh kiện điện tử thuộc Công ty TNHH HS Tech Vina, Khu Công Nghiệp III Khai Sơn, xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh nghi bị ngộ độc khí methanol, đang điều trị tích cực tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Sở y tế Bắc Ninh phối hợp cùng Ban quản lý khu công nghiệp và Ủy ban nhân dân huyện Thuận Thành tới kiểm tra và làm việc với Công ty TNHH HS Tech Vina, đồng thời đưa toàn bộ số công nhân cùng phân xưởng với công nhân bị ngộ độc đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh để theo dõi sức khoẻ và xét nghiệm máu kiểm tra.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy đây là ngộ độc khí Methanol tại phân xưởng sản xuất linh kiện điện tử thuộc Công ty TNHH HS Tech Vina, Khu Công Nghiệp III Khai Sơn, xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh đã khiến 04 công nhân bị ngộ độc và đang được điều trị tích cực tại Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai. Trong đó, một bệnh nhân nữ 42 tuổi cũng được chuyển đến đây trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, não tổn thương nặng không hồi phục, có dấu hiệu mất não, gia đình đã xin về và bệnh nhân tử vong. Một trong 4 công nhân làm việc tại phân xưởng sản xuất linh kiện điện tử bị ngộ độc khí methanol - Ảnh: Báo Dân Việt Ngay khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời có mặt, chỉ đạo các cơ quan chức năng đưa toàn bộ số công nhân cùng phân xưởng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh theo dõi, điều trị. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo thực hiện quan trắc môi trường lao động tại phân xưởng xảy ra vụ việc; yêu cầu ngành y tế tạo điều kiện tốt nhất để theo dõi, chăm sóc, điều trị những trường hợp đã được lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh; các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

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