Nghe mùi hôi thối, người dân kiểm tra thì phát hiện thi thể người đàn ông trong căn phòng ở tầng 2 căn nhà.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều ngày 2/3, Công an quận Tân Phú (TPHCM) đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong bất thường trong ngôi nhà ở đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Thành (quận Tân Phú).

Cụ thể, sáng 2/3, người dân phát hiện có người tử vong ở bên trong ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Thành (quận Tân Phú) nên đã trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng quận Tân Phú đã có mặt phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường và lấy thông tin lời khai từ các nhân chứng.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đến chiều cùng ngày, hiện trường đã được lực lượng chức năng xử lý xong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, người dân xung quanh cho biết, người đàn ông tử vong khoảng 30 tuổi là một vũ công và thuê căn phòng ở tầng 2 căn nhà sinh sống một mình lâu nay. Trước đó một ngày, người dân sống tại căn nhà này cũng nghe mùi hôi thối nhưng chưa đi kiểm tra, đến hôm nay thì phát hiện vụ việc.

Khoảng hơn 13h cùng ngày, Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông này.

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