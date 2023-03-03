Diễn biến sức khỏe mới nhất của cụ bà 78 tuổi bị bò húc ngã văng giữa đường ở Củ Chi

Bà H. (78 tuổi) được chuyển từ Bệnh viện huyện Củ Chi (TP.HCM) đến Bệnh viện Nhân dân 115 vào ngày 28/2, với bệnh cảnh bị bò húc trúng người, ngã xuống đất khi đi trên đường.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều 2/3, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) cho biết, nơi đây đã tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân H. (78 tuổi, quê Tây Ninh), người bị bò "điên" húc chấn thương nặng. Bà H. được chuyển từ Bệnh viện huyện Củ Chi (TPHCM) đến Bệnh viện Nhân dân 115 vào ngày 28/2, với bệnh cảnh bị bò húc trúng người, ngã xuống đất khi đi trên đường.

Thời điểm vào Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân đã ngưng tuần hoàn hô hấp. Ekip cấp cứu đã tiến hành hồi sinh tim phổi để bệnh nhân có lại tuần hoàn, tuy nhiên cụ bà vẫn hôn mê sâu, rối loạn huyết động, phải dùng thuốc vận mạch liều cao. Dù các bác sĩ đã cố hết sức điều trị, tuy nhiên trước tình trạng rất nặng của bệnh nhân, đến ngày 1/3, gia đình đã xin đưa bà H. về nhà. Bà H. (78 tuổi) được chuyển từ Bệnh viện huyện Củ Chi (TP.HCM) đến Bệnh viện Nhân dân 115 - Ảnh: Báo Dân Trí Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 14h45 ngày 28/2, bà H. đi bộ từ căn nhà trên đường Tỉnh lộ 7 (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM) để băng qua đường. Lúc này, con bò chạy từ đường Hẻm 9 lao ra đường Tỉnh lộ 7 rồi bất ngờ húc bà H. ngã đập đầu xuống đường, bất tỉnh. Sau khi húc bà H., bò "điên" chạy rông trên đường, sau đó người dân tìm cách khống chế. Diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hô hoán, chạy ra kiểm tra và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, bà H. được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 để cứu chữa. Bà H. bị con bò húc khi đang đi bộ băng qua đường - Ảnh: VietNamNet Trước khi húc bà H., con bò này xông vào nhà của vợ chồng anh L.H.N. (36 tuổi) trên đường Hẻm 9, làm con trai 7 tháng tuổi của vợ chồng họ đang ngủ trên võng rơi xuống nền nhà, bị thương ở vùng mắt và đầu. May mắn, bé không nguy hiểm đến tính mạng. Một số người dân cho biết, con bò trên là của một gia đình sống ở đường Hẻm 9 vừa mới mua và bị tuột dây thừng nên chạy ngoài đường gây ra vụ việc.

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