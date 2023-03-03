Diễn biến MỚI trong vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong khi đến nhà trẻ tư nhân ở Hà Nội

Xã hội 03/03/2023 14:12

Công an đang điều tra vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường tại một điểm trông giữ trẻ chưa được cấp phép

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 3/3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ chị Nguyễn Thị A. (SN 1993) và Nguyễn Thị L. (SN 1992), cả 2 đều trú ở thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, để tiếp tục mở rộng điều tra về vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong, xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng 2/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thường Tín, tiếp nhận thông tin phản ánh có bé trai 17 tháng tuổi bị tử vong tại nhóm trẻ gia đình tự phát, chưa được cấp phép tại xã Vạn Điểm. Theo đó, cháu Phạm T. Đ. được gia đình cho học tại nhóm trẻ gia đình chưa được cấp phép. Nhóm trẻ này mới được thành lập hơn 1 tuần do 2 cô: Nguyễn Thị A. và Nguyễn Thị L., có trình độ chuyên môn: Trung cấp mầm non trông trẻ.

Nạn nhân là cháu P.T.Đ. (SN 2021; trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm) được gia đình gửi ở nhóm trẻ trên được hơn 1 tuần nay. Chiều 23-2, khi mẹ đón cháu, người giữ trẻ trao đổi cháu bị ngã, tuy nhiên biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường. Hôm sau cháu ăn cháo thì bị nôn và gia đình vẫn cho cháu đến lớp.

Diễn biến MỚI trong vụ cháu bé 17 tháng tuổi tử vong khi đến nhà trẻ tư nhân ở Hà Nội - Ảnh 1
Nạn nhân là cháu P.T.Đ. (SN 2021; trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm) được gia đình gửi ở nhóm trẻ trên được hơn 1 tuần nay - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, báo cáo từ Phòng GD-ĐT nêu rõ diễn biến của vụ việc như sau: Chiều 23/2, khi mẹ đón cháu, cô giáo trao đổi: “Cháu bị ngã”, tuy nhiên, biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường. Hôm sau, cháu ăn cháo thì bị nôn, nhưng mẹ cháu vẫn cho đi lớp. Ở lớp cháu ngoan, không quấy khóc.

Đến hơn 7h sáng Chủ nhật (26/2), mẹ cháu vẫn đưa cháu đi lớp bình thường. Khoảng 10h, cô giáo gọi điện cho mẹ nói, cháu bị nôn 2-3 lần kèm ngất, gọi không tỉnh. Cô giáo và mẹ đã đưa cháu ra trạm y tế xã và được hỗ trợ máy thở, sau đó đưa đến Bệnh viện Nông Nghiệp.

Đến đây, tình trạng sức khỏe của cháu bị nặng, vì vậy, bệnh viện giới thiệu đến Bệnh viện Nhi để chữa trị. Hơn 16h ngày 1/3, bệnh viện tiên lượng cháu không qua khỏi, gia đình đưa cháu về nhà. Khoảng 16h10 thì cháu mất.

Cơ quan chức năng đã tiến hành mổ khám nghiệm tử thi và hiện chưa có kết luận.

Đóng BHXH ngắt quãng có ảnh hưởng tới lương hưu không?

Đóng BHXH ngắt quãng có ảnh hưởng tới lương hưu không?

Nhiều trường hợp người lao động thường xuyên đổi việc dẫn đến việc đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) ngắt quãng. Vậy điều này có ảnh hưởng gì tới lương hưu và quyền lợi của người lao động không?

Xem thêm
Từ khóa:   Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong Bé trai 17 tháng tuổi tử vong tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 2 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 20 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 0 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?