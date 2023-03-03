Công an đang điều tra vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong bất thường tại một điểm trông giữ trẻ chưa được cấp phép

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều ngày 3/3, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ chị Nguyễn Thị A. (SN 1993) và Nguyễn Thị L. (SN 1992), cả 2 đều trú ở thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội, để tiếp tục mở rộng điều tra về vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong, xảy ra trên địa bàn. Trước đó, vào sáng 2/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thường Tín, tiếp nhận thông tin phản ánh có bé trai 17 tháng tuổi bị tử vong tại nhóm trẻ gia đình tự phát, chưa được cấp phép tại xã Vạn Điểm. Theo đó, cháu Phạm T. Đ. được gia đình cho học tại nhóm trẻ gia đình chưa được cấp phép. Nhóm trẻ này mới được thành lập hơn 1 tuần do 2 cô: Nguyễn Thị A. và Nguyễn Thị L., có trình độ chuyên môn: Trung cấp mầm non trông trẻ.

Nạn nhân là cháu P.T.Đ. (SN 2021; trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm) được gia đình gửi ở nhóm trẻ trên được hơn 1 tuần nay. Chiều 23-2, khi mẹ đón cháu, người giữ trẻ trao đổi cháu bị ngã, tuy nhiên biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường. Hôm sau cháu ăn cháo thì bị nôn và gia đình vẫn cho cháu đến lớp. Nạn nhân là cháu P.T.Đ. (SN 2021; trú tại thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm) được gia đình gửi ở nhóm trẻ trên được hơn 1 tuần nay - Ảnh: VOV Theo thông tin từ VOV, báo cáo từ Phòng GD-ĐT nêu rõ diễn biến của vụ việc như sau: Chiều 23/2, khi mẹ đón cháu, cô giáo trao đổi: “Cháu bị ngã”, tuy nhiên, biểu hiện của cháu khi về nhà vẫn bình thường. Hôm sau, cháu ăn cháo thì bị nôn, nhưng mẹ cháu vẫn cho đi lớp. Ở lớp cháu ngoan, không quấy khóc.

Đến hơn 7h sáng Chủ nhật (26/2), mẹ cháu vẫn đưa cháu đi lớp bình thường. Khoảng 10h, cô giáo gọi điện cho mẹ nói, cháu bị nôn 2-3 lần kèm ngất, gọi không tỉnh. Cô giáo và mẹ đã đưa cháu ra trạm y tế xã và được hỗ trợ máy thở, sau đó đưa đến Bệnh viện Nông Nghiệp. Đến đây, tình trạng sức khỏe của cháu bị nặng, vì vậy, bệnh viện giới thiệu đến Bệnh viện Nhi để chữa trị. Hơn 16h ngày 1/3, bệnh viện tiên lượng cháu không qua khỏi, gia đình đưa cháu về nhà. Khoảng 16h10 thì cháu mất. Cơ quan chức năng đã tiến hành mổ khám nghiệm tử thi và hiện chưa có kết luận.

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