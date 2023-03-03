Ngồi thất thần ở góc sân tiếp khách đến viếng thăm, anh Phạm Văn Tuấn (SN 1981 - bố cháu bé) chua xót nói: "Cháu đi đột ngột quá, đây là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi. Từ ngày xảy ra sự việc cho tới nay, vợ chồng tôi lúc nào cũng như người mất hồn, không dám tin vào sự thật là con đã ra đi mãi mãi".

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào này 3/3, thi thể bé trai P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) được gia đình đưa đi chôn cất, sau khi hoàn tất tang lễ.

Anh Tuấn kể, vào khoảng 11h30 sáng 26/2, anh nhận được điện thoại từ người thân thông báo con trai anh bị ốm, đang ở trong trạm y tế của xã. Nghe xong điện thoại, anh Tuấn vội vàng chạy xe máy hơn từ công trường về. "Đến nơi, mọi người bảo con tôi bị nặng, phải đưa lên tuyến trên cấp cứu. Sau đó gia đình đưa cháu lên Bệnh viện Nông nghiệp, rồi được bệnh viện giới thiệu đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Đến khoảng hơn 16h ngày 2/3 thì cháu đã không qua khỏi nên gia đình tôi đưa cháu về nhà để lo hậu sự", anh Tuấn nghẹn lời.

Người thân đến thắp hương cho cháu bé xấu số - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Ngôi nhà 4 gian của gia đình bé trai - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Ngoài ra, vợ chồng anh Tuấn - chị Phùng Thị Tuyên (SN 1984) làm nghề thợ xây nhưng không cùng chỗ. Anh Tuấn làm cách nhà khoảng 30km, còn chị Tuyên làm gần nhà. Hàng ngày chị Tuyên dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, sau đó đưa con đến lớp gửi rồi mới đi làm.

"Đến giờ phút này, tôi vẫn chưa biết vì sao con tôi mất, chỉ nghe cô giáo bảo là cháu ngã. Gia đình chỉ biết đợi kết luận của cơ quan chức năng", người cha nhắc lại trong nước mắt.

Cơ sở trông coi cháu bé bị đình chỉ hoạt động - Ảnh: Báo Dân Trí

Nhóm lớp tự phát hiện ở trong tình trạng khóa cửa - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, cơ sở nhận giữ bé trai 17 tháng tuổi không khác gì một ngôi nhà dân bình thường, không biển hiệu trường lớp cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy nơi này là một lớp mầm non.

"Lớp đó cứ đóng cửa suốt thế thôi, khi nào bố mẹ đưa các cháu tới thì cô giáo mở cửa đón, xong lại khóa", bà N., một người dân sống gần nhóm lớp này kể.

Về "lịch sử" của cơ sở này, bà N. cho biết nhóm lớp này đã hoạt động được khoảng 4 năm nay, do một cô giáo có kinh nghiệm mở. Sau đó, nhóm lớp có thêm 2 cô giáo là A. và L. Khoảng vài tuần trở lại đây, bà N. cho hay cô giáo mở lớp ban đầu đã nghỉ và bàn giao lại lớp cho 2 cô giáo còn lại tự quản lý.

Người dân tại đây kể, nhiều ngày qua, họ thấy sự xuất hiện của cơ quan công an tại địa điểm trông giữ trẻ trên. Đặc biệt, sáng 3/3, người dân chứng kiến cảnh lực lượng chức năng đưa 2 cô giáo về lại lớp rồi rời đi. Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín, nơi bé trai học là một cơ sở mầm non không được cấp phép hoạt động.

Hiện tại, Công an huyện Thường Tín đã tạm giữ 2 cô giáo Nguyễn Thị A. (30 tuổi) và Nguyễn Thị L. (31 tuổi) để điều tra vụ việc.