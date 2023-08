Cụ thể, vào chiều 1/3, công an nhận được tin báo bé trai P.T.Đ. (SN 11/9/2021, trú tại xã Vạn Điểm) tử vong bất thường sau khi gửi ở cơ sở trông giữ trẻ. Qua làm việc, lực lượng chức năng được cung cấp thông tin ngày 23/2, cô giáo báo với gia đình là cháu bé tự ngã, dẫn đến thương tích. Gia đình Đ. không trình báo vụ việc và không hợp tác để khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin từ VTC News, Công an huyện Thường Tín thông tin, đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phú Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.

Công an huyện Thường Tín đã triệu tập 2 cô giáo của Đ. là Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để lấy lời khai. Ban đầu, 2 người này khai bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài.

Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành - Ảnh: VTC News

Tuy nhiên, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp với quá trình đấu tranh với An và Lành, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường. Cả 2 sau đó thay đổi lời khai, cho biết Lành đi lùi, va vào bé trai làm Đ. ngã ra nền nhà và An thì bế trượt cháu bé làm nạn nhân ngã đập đầu. Đối với lời khai này, cơ quan điều tra vẫn nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân nên tiếp tục đấu tranh. Sau khoảng một ngày, An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai P.T.Đ., dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong.