Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi gửi trẻ tại địa bàn xã Vạn Điểm (Thường Tín, Hà Nội), bước đầu cơ quan công an đã lấy lời khai 2 nữ giáo viên Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1992).

Theo thông tin từ VTC News, Công an huyện Thường Tín thông tin, đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi, cùng trú tại thị trấn Phú Xuyên, Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người. Cụ thể, vào chiều 1/3, công an nhận được tin báo bé trai P.T.Đ. (SN 11/9/2021, trú tại xã Vạn Điểm) tử vong bất thường sau khi gửi ở cơ sở trông giữ trẻ. Qua làm việc, lực lượng chức năng được cung cấp thông tin ngày 23/2, cô giáo báo với gia đình là cháu bé tự ngã, dẫn đến thương tích. Gia đình Đ. không trình báo vụ việc và không hợp tác để khám nghiệm tử thi.

Công an huyện Thường Tín đã triệu tập 2 cô giáo của Đ. là Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để lấy lời khai. Ban đầu, 2 người này khai bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài. Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành - Ảnh: VTC News Tuy nhiên, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp với quá trình đấu tranh với An và Lành, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường. Cả 2 sau đó thay đổi lời khai, cho biết Lành đi lùi, va vào bé trai làm Đ. ngã ra nền nhà và An thì bế trượt cháu bé làm nạn nhân ngã đập đầu. Đối với lời khai này, cơ quan điều tra vẫn nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân nên tiếp tục đấu tranh. Sau khoảng một ngày, An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai P.T.Đ., dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin từ báo Xã hội và Đời sống, cả hai khai nhận, vào sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 người này đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài. Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, Lành dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé. Đến khoảng 16h30 ngày 23/2, bố mẹ bé trai đến đón con và được báo là Đ. tự ngã. Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Dù được chữa trị tích cực nhưng đến chiều 1/3, Bệnh viện Nhi Trung ương trả cháu bé về gia đình vì tiên lượng xấu. Đến tối hôm sau, nạn nhân tử vong. Cơ sở trông coi cháu bé bị đình chỉ hoạt động - Ảnh: Báo Dân Trí Sau khi thu thập được lời khai, cơ quan chức năng huyện Thường Tín đã thuyết phục gia đình cho tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

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