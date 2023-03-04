Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong do bị giáo viên bạo hành: 'Cháu mới được gửi ở cơ sở trông trẻ 14 ngày thì mất'

Xã hội 04/03/2023 11:01

"Vợ tôi từ hôm qua đến nay, luôn miệng khóc gào gọi tên con", anh Phạm Văn Tuấn (37 tuổi), cha của bé trai 17 tháng tuổi buồn rầu nói.

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, vào chiều ngày 3/3, anh Phạm Văn Tuấn (37 tuổi, ở Thường Tín, Hà Nội), bố bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau khi trở về từ cơ sở trông trẻ cho biết, vợ chồng anh như người mất hồn, không dám tin vào sự thật là con trai mình đã mất.

Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 26/2, anh nhận được điện thoại từ người thân thông báo con trai bị ốm, đang ở bệnh viện. Khi nghe tin, anh bủn rủn tay chân, vội vàng lấy xe máy từ công trường vào với con. Anh Tuấn nghẹn ngào nói: "Khi tôi về đến nơi, con trai tôi bị nặng phải chuyển lên Bệnh viện Nông Nghiệp, rồi sang Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Đến chiều hôm qua thì cháu đã không qua khỏi. Cháu ra đi đột ngột quá, vợ chồng tôi làm sao chịu được nỗi mất mát lớn này".

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong do bị giáo viên bạo hành: 'Cháu mới được gửi ở cơ sở trông trẻ 14 ngày thì mất' - Ảnh 1
Hai đối tượng An và Lành - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngoài ra, anh Tuấn cho hay, sau khi lực lượng pháp y khám nghiệm xong, sáng 3/3, gia đình anh đã đưa cháu về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi mọi người ra về hết, anh Tuấn nán lại khu mộ con đến muộn mới đi về.

 

“Mới hôm nào con còn chạy ra cổng đón tôi, hai bố con cùng nhau đi chơi quanh xóm rồi mới về nhà mà giờ đã âm dương cách biệt, tôi chẳng còn bế bồng con đi chơi được nữa. Vợ tôi từ hôm qua đến nay, luôn miệng khóc gào gọi tên con”, anh Tuấn buồn bã nói.

Anh Tuấn tâm sự, hai vợ chồng anh sinh được hai người con, cháu lớn năm nay học lớp 9 còn cháu nhở mới 17 tháng tuổi, cháu mới được gia đình gửi sang cơ sở trông trẻ 14 ngày thì mất. Sau khi xảy ra sự việc, 2 người trông cháu có đến nhà thắp hương, chia buồn với gia đình.

“Đến giờ vợ chồng tôi cũng không biết vì sao con tôi lại tử vong, cô trông cháu nói là bị ngã nhưng gia đình vẫn đang chờ kết luận từ công an. Sau hôm bị ngã về nhà cháu vẫn ăn ngủ được, mấy hôm sau cháu bị nôn và phải nhập viện”, anh Tuấn kể.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong do bị giáo viên bạo hành: 'Cháu mới được gửi ở cơ sở trông trẻ 14 ngày thì mất' - Ảnh 2
Cơ sở trông giữ trẻ tại xã Vạn Điểm - Ảnh: Báo Người đưa tin

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cơ quan công an đã làm việc với hai cô giáo của cháu P.T.Đ (SN 2021) là guyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994). Lành khai rằng đi lùi vào cháu Đ. làm cháu ngã ra nền nhà, còn An bế trượt tay làm cháu Đ ngã đập đầu xuống đất. Do lời khai của 2 người mâu thuẫn, cơ quan công an đã đấu tranh làm rõ An và Lành đã đánh đập cháu Đ. dẫn đến thương tích.

Cụ thể, sáng 23/2, An và Lành đưa trẻ vào buồng ngủ thì thấy cháu Đ. chạy ra ngoài cửa khóc. Do bực tức, Lành bế cháu bé lên ném xuống nền nhà rồi cùng An đánh đập vào mặt, bụng, ngực… cháu Đ. Đến chiều cùng ngày, gia đình đến đón các đối tượng nói dối cháu bé bị ngã. Những ngày tiếp theo do không có điều kiện trông con gia đình tiếp tục gửi Đ. đến cơ sở của An và Lành.

Ngày 26/2, cháu Đ. tiếp tục khóc nên bị An dùng chân đạp vào bụng dẫn đến bất tỉnh. Lúc này, An thông báo cho gia đình đến và cùng đưa cháu đi cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ngày 1/3, cháu Đ. được trả về gia đình và tử vong sau đó.

Kết quả pháp y sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

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