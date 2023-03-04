Cận cảnh hiện trường nơi hai nữ giáo viên bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong

Xã hội 04/03/2023 17:10

Cơ sở mầm non tại xã Vạn Điểm (nơi xảy ra sự việc) hoạt động tự phát. Cơ sở này từng bị UBND xã Vạn Điểm yêu cầu đóng cửa, xử phạt 2 lần do không đảm bảo điều kiện hoạt động. Lần xử phạt gần đây nhất vào đầu tháng 11/2022.

Theo thông tin từ Zing, liên quan đến vụ cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) tử vong khi được gửi tại điểm trông giữ trẻ tư nhân, vào ngày 4/3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội, tiếp tục tạm giữ Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, cháu P.T.Đ. (17 tháng tuổi, ở xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín) được gửi tại lớp trông giữ trẻ tư nhân của 2 người này. Qua khám nghiệm hiện trường, điểm trông giữ rộng khoảng 80 m2, nơi đây khá tối, ẩm thấp. Nhiều mảng tường tại đây bị bong tróc. Bên cạnh đó, khu nấu ăn gần với khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh.

 

Cận cảnh hiện trường nơi hai nữ giáo viên bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong - Ảnh 1
Ngôi nhà nơi Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành thuê để trông giữ trẻ - Ảnh: Zing
Cận cảnh hiện trường nơi hai nữ giáo viên bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong - Ảnh 2
Nơi cháu bé 17 tháng tuổi bị hành hạ dã man - Ảnh: Zing
Cận cảnh hiện trường nơi hai nữ giáo viên bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong - Ảnh 3
Đđiểm trông giữ rộng khoảng 80 m2, nơi đây khá tối, ẩm thấp - Ảnh: Zing
Cận cảnh hiện trường nơi hai nữ giáo viên bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong - Ảnh 4
Nhiều mảng tường tại đây bị bong tróc - Ảnh: Zing
Cận cảnh hiện trường nơi hai nữ giáo viên bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong - Ảnh 5
Khu nấu ăn gần với khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào cchiều 1/3, công an nhận được tin báo bé trai P.T.Đ. (SN 11/9/2021, trú tại xã Vạn Điểm) tử vong bất thường sau khi gửi ở cơ sở trông giữ trẻ. Qua làm việc, lực lượng chức năng được cung cấp thông tin ngày 23/2, cô giáo báo với gia đình là cháu bé tự ngã, dẫn đến thương tích. Gia đình Đ. không trình báo vụ việc và không hợp tác để khám nghiệm tử thi.

Công an huyện Thường Tín đã triệu tập 2 cô giáo của Đ. là Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để lấy lời khai. Ban đầu, 2 người này khai bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài. Tuy nhiên, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp với quá trình đấu tranh với An và Lành, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường.

Cả 2 sau đó thay đổi lời khai, cho biết Lành đi lùi, va vào bé trai làm Đ. ngã ra nền nhà và An thì bế trượt cháu bé làm nạn nhân ngã đập đầu. Đối với lời khai này, cơ quan điều tra vẫn nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân nên tiếp tục đấu tranh.

Cận cảnh hiện trường nơi hai nữ giáo viên bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong - Ảnh 6
Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sau khoảng một ngày, An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập, bạo hành bé trai P.T.Đ., dẫn đến thương tích và khiến nạn nhân tử vong. Cụ thể, sáng 23/2, Đ. được mẹ đưa đến lớp của An và Lành. Đến khoảng 9h, 2 người này đưa các cháu vào buồng ngủ thì Đ. khóc, chạy ra ngoài. Thấy vậy, Lành bực tức, dùng 2 tay bế Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà. Sau đó, Lành dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và dẫm vào đầu cháu bé. Đến khoảng 16h30 ngày 23/2, bố mẹ bé trai đến đón con và được báo là Đ. tự ngã.

Trong các ngày 24, 25, 26/2, bé trai tiếp tục được đưa đến lớp. Vào sáng 26/2, An dùng chân đạp vào bụng Đ. khi thấy bé trai khóc. Cú đạp khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi gia đình cháu bé và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Dù được chữa trị tích cực nhưng đến chiều 1/3, Bệnh viện Nhi Trung ương trả cháu bé về gia đình vì tiên lượng xấu. Đến tối hôm sau, nạn nhân tử vong.

Sau khi thu thập được lời khai, cơ quan chức năng huyện Thường Tín đã thuyết phục gia đình cho tiến hành khám nghiệm tử thi bé trai, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Kết quả khám nghiệm xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não.

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Cơ quan điều tra Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị An (SN 1993) và Nguyễn Thị Lành (SN 1994) để điều tra về vụ việc bé trai 17 tháng tuổi tử vong tại cơ sở trông giữ trẻ.

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