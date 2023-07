Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, Nguyễn Bảo Luân (SN 1989, ngụ xã An Bình, huyện Châu Thành) đã ra đầu thú về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào tối ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, Nguyễn Bảo Luân (SN 1989, ngụ xã An Bình, huyện Châu Thành) đã ra đầu thú về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị L.T.T.H (31 tuổi, ngụ xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, thu thập chứng cứ, xác định.

Nghi phạm Nguyễn Bảo Luân - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, vào khoảng tháng 11/2019, Nguyễn Bảo Luân (SN 1989, ngụ ấp Thanh Bình, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) có quen biết và sinh sống với nạn nhân như vợ chồng.

Đến giữa tháng 12/2022, hai người xảy ra mâu thuẫn, nên không còn sống chung với nhau, trong khoảng thời gian này Luân thường xuyên nổi cơn ghen với chị H.

Hung khí gây án bị thu giữ - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Ngày 17/1 vừa qua, Luân điều khiển xe môtô đến tìm chị H. với mong muốn được nối lại tình cảm, nhưng chị H. không đồng ý. Sau đó giữa hai người xảy ra xô xát, chị H. chạy ra ngoài cửa thì bị Luân lấy ra một cây kéo mang theo trong người, đâm nhiều nhát vào chị H, dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị H. tử vong. Còn đối tượng Nguyễn Bảo Luân sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường, sau đó đến Công an xã An Bình, huyện Châu Thành đầu thú.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

