TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết

Xã hội 19/01/2023 16:24

Thay vì đi xe máy như mọi năm, nhiều người dân lỉnh kỉnh hành lý ra bến xe Miền Tây để về quê đón Tết.

Trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 18/1/2023 (27/12 âm lịch) đến ngày 20/01/2023 (29/12 âm lịch) bến xe này tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24.

Theo Bến xe Miền Tây, giá vé năm nay các đơn vị vận tải không tăng quá 40% so với ngày thường, thời gian tăng trong 6 ngày gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết.

Trong hôm nay 28 Tết, rất nhiều người dân đã ra bến xe này về quê, không khí nhộn nhịp từ bên trong ra ngoài. Bến xe Miền Tây cho biết lượng khách về quê hôm nay khoảng 49.000 người, tăng hơn 185% so với năm ngoái.

Do nhu cầu di chuyển tăng cao nên một số tuyến đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Chị Long Phụng Xuân, nhân viên bán vé của nhà xe Kumho Samco cho biết: "Hôm nay chỉ còn vé đi Vũng Tàu, còn tuyến đi Rạch Giá, Hà Tiên đã hết vé từ mấy ngày trước, nhân viên ngồi đây chỉ chờ khách đã đặt online trước đến lấy vé. Sáng giờ nhiều người đến hỏi vé nhưng chúng tôi không có để bán".

Qua ghi nhận, nhiều hành khách do bận việc nên chưa đặt vé sớm, hôm nay ra bến mua vé đều phải tìm tuyến khác sau đó nối tuyến.

TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết - Ảnh 1
Bến xe Miền Tây đông đúc người ra mua vé, lấy về về quê ăn Tết
TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết - Ảnh 2
Do đi chặn ngắn nên Bến xe Miền Tây bước vào cao điểm từ hôm qua
TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết - Ảnh 3
Hôm nay bến xe cũng bước vào cao điểm Tết nên hành khách tăng đột biến
TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết - Ảnh 4
Nhiều người mang quà Tết về cho gia đình
TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết - Ảnh 5
Hành khách mua vé trễ nên đã hết vé
TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết - Ảnh 6
Nhân viên nhà xe cho biết, hôm nay cao điểm về Tết nên chỉ đứng trực đưa vé cho khách đã đặt trước
TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết - Ảnh 7
Nhiều người ra bến xe mua vé ngày cận Tết, nếu không mua được vé sẽ đi xe máy về
TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết - Ảnh 8
Hành khách chờ đợi tại bến xe
TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết - Ảnh 9
Nhiều hành khách đến sớm hơn 1 tiếng để chờ đợi vì sợ kẹt xe dọc đường
TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết - Ảnh 10
Nhân viên Bến xe Miền Tây liên tục ra điều tiết giao thông trong bến vì lượng xe đổ về tăng cao
Cận kề ngày Tết, 3 chị em ruột chết đuối thương tâm ở Gia Lai

Cận kề ngày Tết, 3 chị em ruột chết đuối thương tâm ở Gia Lai

Trong lúc ở nhà, 3 chị em ruột ra ao tắm thì không may đuối nước, dẫn đến tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Bến xe Miền Tây người dân về quê ăn Tết tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 48 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?