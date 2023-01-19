TP.HCM: Bến xe Miền Tây nhộn nhịp người về quê ngày 28 Tết

Thay vì đi xe máy như mọi năm, nhiều người dân lỉnh kỉnh hành lý ra bến xe Miền Tây để về quê đón Tết.

Trong đợt cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 18/1/2023 (27/12 âm lịch) đến ngày 20/01/2023 (29/12 âm lịch) bến xe này tổ chức bán vé phục vụ hành khách 24/24. Theo Bến xe Miền Tây, giá vé năm nay các đơn vị vận tải không tăng quá 40% so với ngày thường, thời gian tăng trong 6 ngày gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết.

Trong hôm nay 28 Tết, rất nhiều người dân đã ra bến xe này về quê, không khí nhộn nhịp từ bên trong ra ngoài. Bến xe Miền Tây cho biết lượng khách về quê hôm nay khoảng 49.000 người, tăng hơn 185% so với năm ngoái. Do nhu cầu di chuyển tăng cao nên một số tuyến đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Chị Long Phụng Xuân, nhân viên bán vé của nhà xe Kumho Samco cho biết: "Hôm nay chỉ còn vé đi Vũng Tàu, còn tuyến đi Rạch Giá, Hà Tiên đã hết vé từ mấy ngày trước, nhân viên ngồi đây chỉ chờ khách đã đặt online trước đến lấy vé. Sáng giờ nhiều người đến hỏi vé nhưng chúng tôi không có để bán". Qua ghi nhận, nhiều hành khách do bận việc nên chưa đặt vé sớm, hôm nay ra bến mua vé đều phải tìm tuyến khác sau đó nối tuyến. Bến xe Miền Tây đông đúc người ra mua vé, lấy về về quê ăn Tết Do đi chặn ngắn nên Bến xe Miền Tây bước vào cao điểm từ hôm qua Hôm nay bến xe cũng bước vào cao điểm Tết nên hành khách tăng đột biến Nhiều người mang quà Tết về cho gia đình Hành khách mua vé trễ nên đã hết vé Nhân viên nhà xe cho biết, hôm nay cao điểm về Tết nên chỉ đứng trực đưa vé cho khách đã đặt trước Nhiều người ra bến xe mua vé ngày cận Tết, nếu không mua được vé sẽ đi xe máy về Hành khách chờ đợi tại bến xe Nhiều hành khách đến sớm hơn 1 tiếng để chờ đợi vì sợ kẹt xe dọc đường Nhân viên Bến xe Miền Tây liên tục ra điều tiết giao thông trong bến vì lượng xe đổ về tăng cao

Cận kề ngày Tết, 3 chị em ruột chết đuối thương tâm ở Gia Lai Trong lúc ở nhà, 3 chị em ruột ra ao tắm thì không may đuối nước, dẫn đến tử vong.

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