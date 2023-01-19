Vào ngày 19/1, chị Vũ Thị Chín (36 tuổi, ngụ ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau - em dâu nạn nhân N.T.T) cho biết, chị vừa nhận thông báo kết luận giám định đối với tình trạng tâm thần của bị can Nguyễn Văn Xuân.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 19/1, chị Vũ Thị Chín (36 tuổi, ngụ ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau - em dâu nạn nhân N.T.T) cho biết, chị vừa nhận thông báo kết luận giám định đối với tình trạng tâm thần của bị can Nguyễn Văn Xuân (SN 1966, ngụ phường 8, TP. Cà Mau) trong vụ án “giết người” xảy ra tại nhà khách Thảo Nguyên vào ngày 10/11/2022. Kết luận giám định cho thấy, từ ngày 9/11 đến ngày 10/11/2022, bị can Xuân có bệnh lý tâm thần “rối loạn loạn thần cấp đa dạng không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt (F23.0-ICD10)”.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên Cũng theo thông báo kết luận giám định, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị can Xuân mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, giai đoạn bệnh cấp tính. Hiện tại, bị can này không đủ sức khoẻ tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Bị can Xuân thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo Nghị định 64/2011/NĐ-CP. Bên cạnh đó, chị Vũ Thị Chín cũng nhận thông báo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết luận mẫu máu của bị hại T và mẫu máu của bị can Xuân không tìm thấy chất ma tuý.

Ngoài ra, chị Vũ Thị Chín cho hay, chị và gia đình sẽ làm đơn yêu cầu giám định tâm thần lại đối với ông Xuân. Gia đình nạn nhân - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 10/11. Cụ thể, theo hình ảnh camera an ninh của khách sạn ghi lại, người đàn ông (sau đó được xác định là Xuân) cầm cây gỗ đánh liên tục khoảng 50 cái vào tay, chân và đầu bà T. Bà T. được đưa vào Bệnh viện đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Bệnh viện đa khoa Cà Mau, nạn nhân bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng; bị nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu... Người nhà cho biết, chồng bà T. bị bệnh mất 9 năm trước, để lại cho chị 2 người con 15 tuổi và 12 tuổi; ông Xuân ly thân với vợ. Ông Xuân và bà T. quen nhau được khoảng 2 năm nay và thường lui tới gia đình bà T. chơi.

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