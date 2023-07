Kết luận giám định cho thấy, từ ngày 9/11 đến ngày 10/11/2022, bị can Xuân có bệnh lý tâm thần “rối loạn loạn thần cấp đa dạng không có các triệu chứng của tâm thần phân liệt (F23.0-ICD10)”.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 19/1, chị Vũ Thị Chín (36 tuổi, ngụ ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau - em dâu nạn nhân N.T.T) cho biết, chị vừa nhận thông báo kết luận giám định đối với tình trạng tâm thần của bị can Nguyễn Văn Xuân (SN 1966, ngụ phường 8, TP. Cà Mau) trong vụ án “giết người” xảy ra tại nhà khách Thảo Nguyên vào ngày 10/11/2022.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Cũng theo thông báo kết luận giám định, tại thời điểm phạm tội và hiện tại, bị can Xuân mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, giai đoạn bệnh cấp tính. Hiện tại, bị can này không đủ sức khoẻ tâm thần để tiến hành các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Bị can Xuân thuộc trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo Nghị định 64/2011/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, chị Vũ Thị Chín cũng nhận thông báo kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau kết luận mẫu máu của bị hại T và mẫu máu của bị can Xuân không tìm thấy chất ma tuý.