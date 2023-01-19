Cận cảnh hiện trường vụ cháy chợ Bình Định làm 20 gian hàng bị thiêu rụi

Xã hội 19/01/2023 10:35

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại các gian hàng bán vải và đồ mỹ phẩm nằm về phía đường Quang Trung, bên phải cổng chợ Bình Định, thuộc phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo thông tin từ báo Dân Nhân, vào lúc 1 giờ sáng 19/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại các gian hàng bán vải và đồ mỹ phẩm trong chợ Bình Định. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) trực thuộc Đội Cảnh sát PCCC-CNCH số 5 (Công an tỉnh Bình Định) đã kịp thời có mặt tại hiện trường và tiến hành chữa cháy.

Do các gian hàng chứa nhiều mặt hàng dễ dẫn lửa như vải và mỹ phẩm, Công an tỉnh Bình Định phải tăng cường 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ của các địa phương lân cận tham gia dập lửa, không cho ngọn lửa cháy lan.

Đến 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 10 gian hàng bán vải, đồ mỹ phẩm của tư thương.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy chợ Bình Định làm 20 gian hàng bị thiêu rụi - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy chợ - Ảnh: Báo Nhân Dân
Cận cảnh hiện trường vụ cháy chợ Bình Định làm 20 gian hàng bị thiêu rụi - Ảnh 2
Lực lượng PCCC và CNCH tiến hành chữa cháy - Ảnh: Báo Nhân Dân
Cận cảnh hiện trường vụ cháy chợ Bình Định làm 20 gian hàng bị thiêu rụi - Ảnh 3
Lực lượng cứu hộ được điều động chữa cháy trong đêm - Ảnh: Báo Tiền phong
Cận cảnh hiện trường vụ cháy chợ Bình Định làm 20 gian hàng bị thiêu rụi - Ảnh 4
Vụ chạy xảy ra trong đêm thiêu rụi nhiều hàng hóa bán Tết của tiểu thương - Ảnh: Báo Tiền phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn - cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi, làm ảnh hưởng khoảng 20 gian hàng bán vải, đồ mỹ phẩm, trái cây, gạo bánh… của tiểu thương. Ước tính thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng.

Theo ông Tùng, thị xã sẽ chi hỗ trợ cho những gian hàng có giá trị lớn là 5 triệu đồng, những hộ còn lại 2 triệu đồng, trước mắt để người dân ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra tìm hiểu nguyên nhân vụ cháy. Chợ vẫn duy trì hoạt động mua bán của các tiểu thương còn lại cho ổn định để phục Tết cho bà con nhân dân.

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