Bác sĩ Trần Minh Tân, khoa Chấn thương chỉnh hình, cho hay với các trường hợp có dị vật hộp sọ, nguy cơ đầu tiên của bệnh nhân là chảy máu trong hộp sọ do dị vật gây rách màng não, tổn thương nhu mô não.

Theo thông tin từ Vietnamnet, bệnh nhi được chuyển từ Bệnh viện Gia Lâm lên khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) vào ngày 18/1 (tức 27 tháng Chạp). Lúc này, nam sinh tỉnh táo, còn nguyên cây kéo cắm chặt vào đầu ở vùng thái dương phải. Phim chụp cho hình ảnh cây kéo xuyên qua xương sọ của trẻ.

Trường hợp của bệnh nhi H., vị trí của cây kéo nằm ở vùng thái dương, nơi có động mạch màng não giữa đi qua, rất có thể gây đứt động mạch, máu tụ ngoài màng cứng. Với những tai nạn này, nếu không được xử lý sớm, triệt để, bệnh nhân có thể gặp biến chứng áp-xe não, viêm màng não.

Phim chụp cây kéo đã xuyên qua xương sọ vào trong hộp sọ - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, với các trường hợp dị vật hộp sọ nguy cơ đầu tiên là chảy máu trong hộp sọ do dị vật gây rách màng não, tổn thương nhu mô não. Trường hợp này vị trí của cây kéo nằm ở vùng thái dương, nơi có động mạch màng não giữa đi qua, rất có thể gây đứt động mạch, gây ra máu tụ ngoài màng cứng. Với kinh nghiệm của các phẫu thuật viên sọ não, các trường hợp này khi mở ra thường vị trí dị vật ngoài tổn thương xương hay đi kèm với tóc của bệnh nhân, nếu không được xử lý sớm, triệt để có thể gây áp xe não, viêm màng não về sau.

Nhận định các nguy hiểm cho cháu bé, các bác sĩ nhanh chóng cho dùng kháng sinh, tiêm thuốc phòng uốn ván, làm xét nghiệm chuyển phẫu thuật sớm. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, bệnh nhân được nhanh chóng chuyển vào phòng mổ. Kíp phẫu thuật do Ths.Bs Trần Minh Tân thực hiện đã mở rộng vết thương, mở xương sọ, lấy bỏ cây kéo khỏi hộp sọ của bệnh nhi, làm sạch dị vật tóc, xương vụn, lấy máu tụ, cầm máu não.

Sau mổ khoảng 1 giờ cháu bé đã tỉnh táo, được rút ống nội khí quản trong sự vui mừng của gia đình và ê kíp phẫu thuật, cháu bé tiếp tục được điều trị tích cực với hi vọng có thể được về đón tết sớm cùng gia đình.

Nhân trường hợp này, bác sĩ Trần Minh Tân – Khoa Chấn thương chỉnh hình khuyến cáo: “Đây cũng là bài học cho gia đình và nhà trường trong việc quản lý con em khi sử dụng các vật dụng sắc nhọn, kể cả kéo thủ công. Với các trường hợp dị vật nói chung, dị vật hộp sọ nói riêng khi sơ cứu không được rút ngay dị vật vì có thể gây chảy máu không kiểm soát được. Cần chuyển bệnh nhân ngay đến tuyến chuyên khoa để được xử lý nhanh chóng, triệt để và an toàn”.