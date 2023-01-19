Trong lúc ở nhà, 3 chị em ruột ra ao tắm thì không may đuối nước, dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào trưa ngày 19/1, ông Đinh Văn Dũng, Bí thư Huyện ủy Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có 3 cháu bé tử vong do đuối nước ở xã Ia Piơr, huyện Chư Prông.

Ba chị em gái không may cùng bị đuối nước - Ảnh: Báo Người Lao Động

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18/1. Thời điểm trên, vợ chồng anh Lê Văn Ngài (thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr) đi làm thuê, để lại 3 người con ở nhà gồm các cháu La Thị Kim Dung (8 tuổi), La Thị Điệp (6 tuổi) và La Thị Đào (4 tuổi).

Lúc này, cả 3 cháu đã ra khu vực ao gần nhà tắm thì không may xảy ra đuối nước tử vong.

Người dân đến chia buồn với gia đình anh Lê Văn Ngài - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông Đinh Văn Dũng cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Lê Văn Ngài rất khó khăn. Huyện đã giao xã hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh Ngài tổng cộng 15 triệu đồng để tổ chức tang lễ cho 3 con.

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