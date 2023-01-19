Sau khi nhổ đoạn thứ hai lên bằng cần cẩu, cứu hộ dùng kỹ thuật đưa thi thể bé trai - được xác định nằm ở đầu đoạn cọc thứ ba lên trong tối ngày 19/1.

Theo thông tin từ VNExpress, đoạn bê tông thứ hai dài 12 m được kéo lên lúc 18h vào ngày 19/1, sau đó ba cẩu 50-80 tấn di chuyển sang bãi đất bên cạnh. Lực lượng chức năng đang thực hiện bước tiếp theo để tìm và đưa thi thể bé Hạo Nam lên. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cũng có mặt tại hiện trường. Chiều ngày 19/1, một số thiết bị chuyên dụng phục vụ cho cứu hộ đã được đưa ra khỏi hiện trường. Cách đây ba ngày, đoạn bê tông đầu tiên dài 12 m đã được kéo lên khỏi mặt đất.

Cọc bê tông nơi bé Hạo Nam bị lọt xuống - Ảnh: VNExpress Một số thiết bị cứu hộ được đưa ra khỏi hiện trường, chiều 19/1 - Ảnh: VNExpress Theo kế hoạch giữa Đồng Tháp và lực lượng hỗ trợ, sau khi nhổ đoạn thứ hai lên bằng cần cẩu, cứu hộ dùng kỹ thuật đưa thi thể bé trai - được xác định nằm ở đầu đoạn cọc thứ ba lên trong tối nay. Trước khi khâm liệm, bàn giao thi thể cho người nhà, đơn vị pháp y sẽ tiến hành các bước để xác định nguyên nhân tử vong.

Công tác cứu hộ tại công trình cầu kênh Rọc Sen vẫn đang tập trung, liên tục - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn. Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong. UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình. Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện.

Diễn biến MỚI trong vụ bé trai lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp: Đã đưa đoạn bê tông thứ hai dài 12m lên mặt đất Vào chiều ngày 19/1, tổ cứu hộ cho biết đoạn bê tông thứ hai dài 12m đã được kéo lên lúc 18h, sau đó ba cẩu 50-80 tấn di chuyển sang bãi đất bên cạnh.

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