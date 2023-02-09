Người thân của 2 công dân Việt gặp nạn chìm tàu ở Hàn Quốc đau đớn nhận hung tin: Hy vọng phép màu xảy ra với người mất tích

Xã hội 09/02/2023 16:31

Liên quan đến tai nạn chìm tàu ở Hàn Quốc, hai công dân Việt Nam hiện được xác định là anh Nguyễn Văn Dám (trú xã Cẩm Lộc) và Nguyễn Văn Đạo (trú xã Nam Phúc Thăng), cùng ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào đêm ngày 4/2, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi huyện Sinan, tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc, khiến 9 người trong số 12 thuyền viên mất tích, trong đó có 2 công dân Việt Nam.

Đến ngày 6/2, phía Hàn Quốc đã phát hiện được 4 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch. Hiện quá trình tìm kiếm vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Người thân của 2 công dân Việt gặp nạn chìm tàu ở Hàn Quốc đau đớn nhận hung tin: Hy vọng phép màu xảy ra với người mất tích - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ Hàn Quốc tìm kiếm các thuyền viên mất tích - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Liên quan đến vụ việc trên, vào sáng ngày 9/2, rất đông người dân thôn 4, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Đảm khi nhận được thông tin con trai ông đang đánh bắt hải sản thì tàu cá bị chìm ở Hàn Quốc dẫn đến mất tích. 

Anh Nguyễn Văn Đạo (35 tuổi) là con thứ hai trong gia đình có năm chị em. Cuộc sống gia đình không khá giả, anh Đạo sớm đi làm thuê kiếm sống. Chín năm trước, anh Đạo cưới vợ, sinh được hai người con gái và được ông Đảm cho ra ở riêng cách nhà bố mẹ khoảng 500m.

Người thân của 2 công dân Việt gặp nạn chìm tàu ở Hàn Quốc đau đớn nhận hung tin: Hy vọng phép màu xảy ra với người mất tích - Ảnh 2
Vợ của anh Đạo bàng hoàng trước thông tin chồng gặp nạn trên biển - Ảnh: VietNamNet

Ngày 20/12/2022, anh Đạo xuất cảnh sang Hàn Quốc lao động với ngành nghề thuyền viên tàu cá gần bờ. Những tưởng chuyến xuất ngoại sẽ thay đổi kinh tế gia đình, nghiệt ngã thay tai nạn ập đến khi chiếc tàu của anh bị chìm trên biển sau hơn 40 ngày rời Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Kế (chị ruột của anh Đạo) bần thần kể, trưa 5-2, gia đình nhận được thông tin thuyền viên Nguyễn Văn Đạo mất tích trong khi đi tàu khiến cả gia đình ngỡ ngàng. "Chuyến xuất khẩu lao động lần này em tôi muốn kiếm một khoản tiền về trả nợ làm nhà. Vậy mà tai nạn bất ngờ ập đến, chưa kiếm được đồng nào gửi về trả tiền nhà, ngay cả số tiền 400 triệu đồng vay mượn để đi lao động cũng khó lòng trả nổi" - chị Kế tâm sự.

Người thân của 2 công dân Việt gặp nạn chìm tàu ở Hàn Quốc đau đớn nhận hung tin: Hy vọng phép màu xảy ra với người mất tích - Ảnh 3
Chị Hoa vợ anh Dám đau đớn khi nghe tin về có chồng mình trên con tàu gặp nạn ở Hàn Quốc - Ảnh: Báo Dân Trí
Người thân của 2 công dân Việt gặp nạn chìm tàu ở Hàn Quốc đau đớn nhận hung tin: Hy vọng phép màu xảy ra với người mất tích - Ảnh 4
Người thân của anh Dám ngã quỵ đón nhận tin - Ảnh: VietNamNet

Bên cạnh đó, theo thông tin từ VietNamNet, chị Trần Thị Ngọc Hoa (vợ của anh Nguyễn Văn Dám) thẫn thờ, đứng ngồi không yên kể từ khi nhận hung tin về chồng.

Chị Hoa trải lòng, gia đình chị có 3 người con, gia cảnh khá khó khăn. Bản thân chị không có việc làm ổn định. Trước khi đi xuất khẩu lao động, anh Dám làm nghề đi biển, song do công việc bấp bênh nên đầu năm 2022, anh bàn với vợ vay mượn 500 triệu đồng để sang Hàn Quốc lao động nhằm kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình.

Sau khi hoàn thiện thủ tục, cách đây hơn một tháng, anh Dám bay sang Hàn Quốc làm việc trên tàu đánh cá.

"Chồng tôi vừa bay sang được hơn một tháng, anh thường xuyên gọi về nhà thông báo. Hôm lên tàu, anh có gọi và thông báo với gia đình đó là chuyến đi biển đầu tiên. Hai vợ chồng vay nửa tỷ đồng để anh sang Hàn, những tưởng sẽ có công việc thuận lợi, để xây được căn nhà, nhưng nào ngờ anh lại gặp nạn, giờ vẫn chưa tìm được thi thể. Dù biết rất mong manh nhưng tôi vẫn mong anh có thể sống sót quay về với gia đình", chị Hoa xót xa nói.

Dù rất mong manh, nhưng những người thân của anh Đạo vẫn hy vọng sẽ có một phép màu.

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