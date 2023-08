Căn nhà bao trùm không khí tang thương - Ảnh: VietNamNet

Anh Linh là bác của em C. cho biết, hoàn cảnh gia đình em C. rất khó khăn. Bố làm tài xế ở Bình Dương, còn mẹ làm công nhân. Hai vợ chồng vào Đồng Nai sinh sống gần 25 năm, có 3 người con. Anh Linh cho biết thêm: “Trước hai vợ chồng ở trọ bên phường Long Bình, TP Biên Hoà. Sau này mới gom góp vay mượn và mua được căn nhà này, căn nhà còn tạm bợ, phía sau chưa hoàn thiện”, anh Linh cho biết thêm. Đêm qua, gia đình và người thân luôn túc trực tại đây, bố em C. không chợp mắt vì thương nhớ con. Còn mẹ bé liên tục gào khóc và ngất xỉu".

Bố em C. buồn bã, mắt sưng lên vì thương nhớ con - Ảnh: VietNamNet

Bố bé C. cho biết, dù cách nhà cô 200m-300m nhưng muốn cháu đỡ nắng và an toàn nên dùng xe đưa rước. Do hai vợ chồng đi làm không có thời gian để đưa đón con được nên đã liên hệ với cô giáo để nhờ trông giữ dùm, rồi cô mới thuê xe đưa đón.

“Sáng thứ Ba, tôi đưa con đi học, tôi có hỏi con muốn uống chi thì con bảo cho con chai nước Mirinda, xong tôi đi làm bên Bình Dương. Đến hôm qua đang đi đăng kiểm xe thì vợ gọi điện nói con đi làm sao mà bị tai nạn rồi. Lúc đó, vợ tôi hét lên rồi quăng máy, tôi gọi lại thì ai đó bắt máy nói không còn phép màu nào nữa rồi”, anh Sơn buồn bã kể lại.

Khi nghe tin con mất, anh Sơn như sụp đổ tất cả. “Gia đình mong muốn pháp luật xét xử công bằng, nghiêm minh, sớm làm sáng tỏ vụ việc để cháu được yên nghỉ”, anh Sơn nghẹn ngào.

Ngoài ra, sau khi xảy ra sự việc, BGH trường Tiểu học Hà Huy Giáp và các đoàn thể đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình và phụ giúp gia đình lo hậu sự cho em C.