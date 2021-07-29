Người phụ nữ U40 đạt 27 điểm thi đại học sau 21 ngày ôn thi thần tốc với ước mơ muốn làm cô giáo

Xã hội 29/07/2021 22:17

Một người phụ nữ vì muốn hoàn thành ước mơ "gõ đầu trẻ" còn dang dở 20 năm đã trở lại với kỳ thi THPT Quốc gia ở tuổi 40 và đạt được kết quả ấn tượng. Câu chuyện cảm động của chị đã truyền cảm hứng cho nhiều người.

Kỳ thi THPT Quốc gia có thể là nỗi ám ảnh với bao thế hệ học sinh vì với đa số người, đây là cột mốc quyết định gần phân nửa tương lai phía trước. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Thủy trong câu chuyện sau đây lài là một trường hợp đặc biệt. Vì ước mong muốn bước vào cổng trường đại học và trở thành một giáo viên mang đến con chữ cho các học sinh nên chị đã thi lại đại học dù năm nay đã ở tuổi tứ tuần.

Được biết, chị Thủy sinh năm 1981, sống tại Hà Nội, năm nay vừa tròn 40 tuổi. Thông thường, ở độ tuổi này, người ta thường chọn cách sống chậm, thỏa hiệp với những gì hiện có miễn sao nó khiến bản thân thoải mái. Tuy nhiên, chị Thủy lại chọn cho mình một con đường riêng khi quyết tâm hoàn thiện ước mơ ngày còn trẻ của mình - trở thành một cô giáo.

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Chị Thủy sinh năm 1981, sống tại Hà Nội - Ảnh: Internet

Đã hơn 20 năm kể từ lần thi đại học đầu tiên, chỉ vì thiếu 0.5 điểm mà chị đã bỏ lỡ ngôi trường Học viện Hành chính Quốc gia danh giá. Và đến tận bây giờ, khi cảm thấy mình vẫn còn đam mê, chị Thủy đã quyết tâm trở lại, tham gia vào kỳ thi THPT Quốc gia 2021 và trở thành đối thủ với các bạn nhỏ chỉ tầm tuổi con cháu mình.

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Chị đã đăng ký thi đại học - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, con đường thi cử của  người phụ nữ này cũng không dễ dàng khi vừa phải cân đối giữa gia đình, công việc và chuyện ôn tập kiến thức. Bên cạnh đó, thời gian 21 ngày ngắn ngủi cũng đã khiến chị áp lực nhiều. Thế nhưng, mọi cố gắng đều được đến đáp, kết thúc kỳ thi, chị Thủy đạt kết quả ấn tượng với Lịch sử 8.5, Địa lí 9, GDCD 9.5, Ngữ văn 7.25. Tổng điểm tổ hợp KHXH lên đến 27.

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Và có kết quả ấn tượng - Ảnh: Internet

Với số điểm này, chị dự định sẽ đăng ký vào ngành Việt Nam học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chị cho biết, bên cạnh việc viết tiếp giấc mơ tuổi 20 còn dang dở, đây còn là món quà mà chị muốn tặng cho bố mẹ (năm nay lần lượt đã 94 và 78 tuổi). Cả hai đã luôn mong muốn chị có thể học tập để có đầy đủ bằng cấp cho "bằng bạn bằng bè". Đồng thời, chị Thủy cũng hy vọng việc làm này có thể là tấm gương cho các con chị về sau.

Có thể nói, câu chuyện của chị Thủy đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người trẻ kiên trì với giấc mơ của mình bởi lẽ đã gọi là khao khát thì không bao giờ là quá trễ.

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