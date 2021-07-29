Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông quỳ dưới đất, vái lạy trong khi các nhân viên y tế đưa thi thể của người được cho là mẹ của anh đi.

Tình hình Covid-19 đang chuyển biến vô cùng phức tạp. Số ca mắc tăng lên mỗi ngày. Bên cạnh những người được chữa khỏi, vui mừng xuất viện thì các trường hợp kém may mắn hơn sẽ lại ra đi mãi mãi trong sự tiếc thương của gia đình.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông quỳ dưới đất, vái lạy liên tục khiến nhiều người xót xa. Theo đó, đoạn clip này được một tài khoản đăng tải kèm lời chia sẻ rằng:

Xem cái clip này mà lòng đau như cắt, cổ nghẹn đắng lại. Mẹ ra đi mà con trai chỉ có thể quỳ từ xa vái lạy, không thể tiễn đưa mẹ trong chặng đường cuối cùng của kiếp người. Đau đớn quá đi thôi. Mọi người xem rồi hãy nâng cao ý thức phòng dịch để không phải lâm vào những bi kịch đẫm nước mắt như thế này!" - nguyên văn bài viết.

Bài viết và đoạn clip được đăng tải - Ảnh: Chụp màn hình

Trong đoạn clip, có thể thấy người đàn ông mặc áo thun tím, đang quỳ rạp xuống vệ đường đập đầu liên tục. Ở phía xa, các nhân viên y tế đang khiêng một chiếc quan tài lên xe chuyên dụng. Qua bài chia sẻ, có thể đoán rằng người bị khiên đi ấy chính là mẹ của chàng trai. Người mẹ chắc là đã mất do Covid-19 nên con trai để bảo đảm an toàn đã không thể đến gần để đưa bà mà chặng đường cuối cùng.

Cuối bài viết, tác giả cũng hy vọng người xem có thể nâng cao ý thức chống dịch "để không phải lâm vào những bi kịch đẫm nước mắt như thế này".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Dù chưa biết rõ thực hư thế nào cũng như nơi xảy ra sự việc nhưng bên dưới bài viết đã nhận được vô số bình luận xót xa, cảm thương cho hoàn cảnh của hai mẹ con. Đồng thời, số khác cũng hy vọng người đàn ông trong clip có thể giữ sức khỏe nhất là trong tình hình dịch bệnh thế này.

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