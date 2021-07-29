Ấm lòng hành động của anh thợ hồ khi trông thấy nhóm lao động ngủ ngoài vệ đường lúc về quê

Từ TP.HCM, một nhóm người lao động đã đi xe máy về quê Nghệ An. Khi đến Quảng Bình, họ nằm xuống bên vệ đường ngủ và nhận được sự giúp đỡ của một anh thợ hồ khiến nhiều người cảm động.

Những ngày gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra vô cùng phức tạp, nhiều phương tiện giao thông trong đó có xe khách đã tạm ngừng hoạt động. Trước tình hình trên, nhiều người quyết định đi xe máy về quê tránh dịch. Cũng từ đây, nhiều mẫu chuyện cảm động về tình người đã diễn ra.

Nhóm người nằm ngủ bên vệ đường - Ảnh: Internet

Theo đó, trên mạng xã hội vừa chia sẻ một bài viết về một nhóm người lao động đi xe máy từ Sài Gòn về Nghệ An. Khi đến Quảng Bình, có lẽ vì quá mệt nên cả nhóm đã nằm ngủ luôn bên vệ đường. Một người được cho là làm nghề thợ hồ đi ngang qua thấy cảnh tượng này đã mua cho họ ít bánh mì tiếp tế.

"Một nhóm lao động đi xe máy từ Sài Gòn về Nghệ An tới Quảng Bình thì mệt quá ngủ luôn ngoài đường. Một anh (thấy bảo là thợ hồ) người Quảng Bình đi ngang qua thấy thế thương quá, nên đã đi mua cho họ ít bánh mì ăn lót dạ, để có sức tiếp tục về quê. Thật sự không có gì bằng tình nghĩa đồng bào quê tôi" - nguyên văn bài viết.

Anh thợ hồ mau bánh mì giúp đỡ - Ảnh: Internet

Cả nhóm lait tiếp tục hành trình sau đó - Ảnh: Internet

Kèm theo bài viết là những hình ảnh "ấm lòng" về sự việc. Được biết, sau khi ăn bánh mì, nhóm người này lại tiếp tục chuyến đi của mình. Dẫu chưa biết thực hư thế nào nhưng sau khi bài viết được chia sẻ đã thu hút động đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm động cũng như khen ngợi hành động của người thợ hồ khi sẵn sàng giúp đỡ những người lạ lúc khó khăn. Một số khác cũng gửi lời chúc đến nhóm người lao động thượng lộ bình an trên đoạn đường xa phía trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-long-hanh-dong-cua-anh-tho-ho-khi-trong-thay-nhom-lao-dong-ngu-ngoai-ve-duong-luc-ve-que-414779.html