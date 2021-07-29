Mặc vợ đang bế con nhỏ, chồng vẫn lao vào đánh tát không thương tiếc, miệng liên tục chửi mắng

Xã hội 29/07/2021 07:18

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đang "động tay động chân" với vợ được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, trên diễn đàn về chuyện gia đình, một chủ tài khoản đã đăng tải bài viết chia sẻ cuộc sống hôn nhân cay đắng của mình hiện tại cùng đoạn clip bạo lực khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, chủ tài khoản cho biết mình đã kết hôn 10 năm, có 3 con nhưng dù đã cố gắng vun vén cho gia đình đều vô nghĩa. Nếu ly hôn chị sẽ ra đi tay trắng, con lại quá nhỏ thậm chí còn sẽ làm khổ cả bố mẹ ruột vì chưa thể đi làm. Qua trên, chị hy vọng cộng đồng mạng có thể cho mình ý kiến trước bế tắc này.

"Giờ em phải làm sao đây mọi người khi mà bao sự cố gắng chăm lo cho gia đình là vô nghĩa. Muốn buông bỏ thì thương con mà tiếp tục cố gắng thì khổ mình. Lấy nhau tròn 10 năm, 3 đứa con hỏi em làm được gì đây.

Giờ bỏ nhau ra đi tay trắng và con thì còn nhỏ, chưa đi làm được mà về với bố mẹ lại khổ cả bố mẹ. Mọi người cho em lời khuyên ạ" - nguyên văn bài viết của chủ tài khoản.

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Bài viết của chủ tài khoản - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, bài viết còn đính kèm một đoạn clip mà theo thông tin từ diễn đàn là được quay lại bởi một bé gái khoảng 4-5 tuổi cũng chính là con gái của cặp đôi trên. Qua đoạn clip, có thể thấy, trong khi con gái ngồi ở giường đối diện chứng kiến bố mẹ đánh nhau thì ở bên này người phụ nữ tay bế một em bé nhỏ khác đang ra sức đáp trả người chồng. Còn anh chồng thì liên tục dùng tay chỉ vào mặt vợ, chửi mắng bằng những lời nói có phần khó nghe, tục tĩu.

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Chồng ra tay với vợ dù đang bế con - Ảnh:Chụp màn hình 

Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi người vợ dùng tay đẩy người chồng như muốn đuổi anh ra khỏi phòng. Ngay lập tức, người đàn ông này không chút lưu tình mà đánh, tát thẳng vào đầu và mặt của vợ. Xem đến đây, không ít người lo lắng cho cháu bé trên tay người vợ vì em đang ở giữa cuộc hỗn chiến.

 

Hiện, chưa có thông tin nào về nguyên nhân cuộc cãi vã của cặp đôi đến mức anh chồng phải "động tay động chân" với người đã sinh cho mình 3 đứa con như thế. Tuy nhiên, bên dưới bài viết đã có rất nhiều bình luận cho rằng người vợ nên "tự thương lấy mình" và "dù cuộc sống làm mẹ đơn thân có vất vả nhưng rồi cũng sẽ qua thôi". Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng bày tỏ sự quan tâm đến những đứa trẻ khi phải chứng kiến cảnh bố mẹ đánh nhau vì có thể sẽ hình thành vết thương tâm lý theo chúng đến suốt cuộc đời.

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