Hot tiktoker hơn 200k follow lộ clip 'nóng' 10 phút: Tự vén quần áo khoe thân, bị hack điện thoại hay cố ý tung clip để nổi tiếng?

Nhịp sống trẻ 29/07/2021 09:53

Mới đây, trên các diễn đàn mạng xã hội xôn xao thông tin về một TikToker quen mặt với giới trẻ lộ clip nóng dài đến tận 10 phút ghi lại cảnh "show hàng" nóng bỏng.

Mới đây, trên mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền thông tin về một đoạn clip nóng dài khoảng 10 phút khiến nhiều người xôn xao. Theo đó, nữ chính trong vụ việc lần này được nhiều người đồn đoán là một hot TikToker 2k khá quen thuộc với giới trẻ với biệt danh N.R..

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Thông tin được cộng đồng mạng chia sẻ - Ảnh:Chụp màn hình
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Cô gái được cho là nữ chính - Ảnh: Internet

Theo như trong clip, nữ chính trong clip mặc một bộ trang phục đen, áo hai dây thoải mái, nhìn bối cảnh trong phòng dễ đoán đây là phòng ngủ với giường và bàn trang điểm. Cô gái đứng trước gương, tay cầm điện thoại rồi tự vén quần áo khoe cơ thể. 

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Đoạn clip bị lan truyền chóng mặt - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, chưa có thông tin nào về việc TikToker N.R. có phải là nữ chính trong đoạn clip không. Hiện tại, cô gái trẻ vẫn giữ im lặng và khóa tài khoản mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng dù chưa biết nữ chính có phải là N.R. hay không nhưng đây có thể là một sự cố hack điện thoại. Những người khác lại nhận định rằng có người đang cố ý tung clip để PR, đánh bóng tên tuổi nhất là trong giai đoạn các đoạn clip nóng, hình ảnh nhạy cảm của các hot girl bị lộ đang ngày càng phổ biến.

Hiện, sự việc vẫn đang nhận được nhiều chú ý từ cộng đồng mạng.

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