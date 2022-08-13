Nạn nhân kể lại khoảnh khắc ô tô tông liên hoàn vào cây xăng ở Hà Nội: 'Hiện trường ngổn ngang, mọi người la hét, hoảng loạn'

Xã hội 13/08/2022 09:03

Liên quan đến vụ ô tô 4 chỗ do một người đàn ông có dấu hiệu say xỉn điều khiển đã tông vào hàng loạt người và phương tiện ở cây xăng, nhiều nạn nhân vẫn không khỏi bàng hoàng sau sự việc.

Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 22h15 tối 12/8, ô tô mang biển kiểm soát 30H- 758.03 do tài xế Ngô Công Hán (SN 1987, trú tại Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển đã bất ngờ lao vào cây xăng trên đường Láng khiến ít nhất 8 người bị thương.

Liên qua đến vụ việc, sau khoảng hơn 1 giờ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, anh L.M.H. (Thái Bình) quay lại hiện trường vụ ô tô lao vào cây xăng, tại số 111 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) để thu dọn tài sản của mình còn xót lại trong xe máy.

Nhìn chiếc xe Honda Wave đeo biển số 17B- 000.69 của mình bị ô tô đâm nát, xe dính vào trụ bơm xăng, anh L.M.H. (Thái Bình) nói trong hoảng hốt: "Tôi là người may mắn. Sau khi kiểm tra trong bệnh viện, tôi chỉ bị thương phần mềm, không quá nghiêm trọng. Tôi đã may mắn hơn nhiều người bị thương nặng”.

Nạn nhân kể lại khoảnh khắc ô tô tông liên hoàn vào cây xăng ở Hà Nội: 'Hiện trường ngổn ngang, mọi người la hét, hoảng loạn' - Ảnh 1
Vụ tai nạn khiến ít nhất 8 người bị thương - Ảnh: VOV

Anh H. chưa hết bàng hoàng kể lại khoảnh khắc ô tô lao vào cây xăng. Thời điểm đó diễn ra nhanh, khi xe hiệu Honda City, màu đỏ lao đến đâm loạt xe máy và người đang chờ đổ xăng, không ai kịp phản ứng. 

Theo anh H., lúc đó có một xe máy bị đẩy vào chân H. khiến nhảy ngược lên, tránh được ô tô đâm trực diện vào người. Anh H. kể lại: "Vụ va chạm xảy ra khiến hiện trường ngổn ngang, mọi người la hét, hoảng loạn".

Nạn nhân kể lại khoảnh khắc ô tô tông liên hoàn vào cây xăng ở Hà Nội: 'Hiện trường ngổn ngang, mọi người la hét, hoảng loạn' - Ảnh 2
Ô tô đâm vào nhiều xe máy trong cây xăng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Một nạn nhân khác cũng may mắn chỉ bị thương nhẹ, anh Trung Đức (Thanh Xuân) tranh thủ gọi điện thoại cho bố để thông báo mình không sao.

Anh Đức kể, vụ tai nạn xảy ra quá nhanh khiến anh chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra thì đã thấy ô tô lao từ phía sau lên đâm vào nhiều người. Anh cho hay: "Vụ va chạm chắc chỉ diễn ra trong vòng 3- 5 giây, mọi thứ quá nhanh nên tôi không hình dung ra chuyện gì lúc đó. Tôi chỉ thấy chiếc xe máy của mình bị đẩy lên phía trước và gãy đuôi xe. Còn phản ứng tự nhiên khi đó là bỏ xe mà chạy”. Sau 10 phút xảy ra tai nạn, xe cấp cứu đã đưa 5 người bị thương nặng vào viện. 

Nạn nhân kể lại khoảnh khắc ô tô tông liên hoàn vào cây xăng ở Hà Nội: 'Hiện trường ngổn ngang, mọi người la hét, hoảng loạn' - Ảnh 3
Chiếc xe máy bị nát vụn sau va chạm - Ảnh: Vietnmanet

 

Theo thông tin từ VOV, qua điều tra bước đầu, tài xế Hán cho biết, anh vừa đi uống bia cùng bạn bè khi đang trở về thì xảy ra sự việc.

Khi đo nồng độ cồn tại chỗ, lực lượng chức năng xác định mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế rất cao, vượt mức vi phạm tối đa được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP (mức vi phạm bị xử phạt tối đa hiện hành là trên 0,4 mg/l khí thở).

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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Cơ quan Công an đã xác định được tài xế lái ô tô tông loạt xe máy ở cây xăng là Ngô Công Hán (SN 1987, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

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