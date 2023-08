Đến 22h15, xe do ông Hán điều khiển, phóng với tốc độ cao đâm thẳng vào cây xăng, địa chỉ tại số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa). Tại hiện trường, ô tô đã đâm vào nhiều xe máy, khiến 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnamnet

Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở cây xăng Đường Láng - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đã phối hợp cùng Công an phường Thịnh Quang, Công an quận Đống Đa bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ tai nạn.

Qua kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ, lực lượng chức năng xác định mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn ở mức 0,9mg/lít khí thở. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt với người điều khiển xe ôtô nếu vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở có thể bị phạt tới 30 - 40 triệu đồng và phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.