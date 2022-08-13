Theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 21h50 ngày 12/8, tài xế Ngô Công Hán (SN 1987, trú tại Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda City, mang BKS 30H- 758.03, đi theo hướng từ quận Cầu Giấy về Ngã Tư Sở (Đống Đa).

Đến 22h15, xe do ông Hán điều khiển, phóng với tốc độ cao đâm thẳng vào cây xăng, địa chỉ tại số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa). Tại hiện trường, ô tô đã đâm vào nhiều xe máy, khiến 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.