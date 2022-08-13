Lời khai của tài xế lái xe ô tô tông liên hoàn khiến 8 người bị thương ở Hà Nội: Tiết lộ nguyên nhân gây tai nạn

Xã hội 13/08/2022 08:36

Cơ quan Công an đã xác định được tài xế lái ô tô tông loạt xe máy ở cây xăng là Ngô Công Hán (SN 1987, quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào khoảng 21h50 ngày 12/8, tài xế Ngô Công Hán (SN 1987, trú tại Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển ô tô nhãn hiệu Honda City, mang BKS  30H- 758.03, đi theo hướng từ quận Cầu Giấy về Ngã Tư Sở (Đống Đa).

Đến 22h15, xe do ông Hán điều khiển, phóng với tốc độ cao đâm thẳng vào cây xăng, địa chỉ tại số 111 đường Láng (phường Thịnh Quang, quận Đống Đa). Tại hiện trường, ô tô đã đâm vào nhiều xe máy, khiến 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Lời khai của tài xế lái xe ô tô tông liên hoàn khiến 8 người bị thương ở Hà Nội: Tiết lộ nguyên nhân gây tai nạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Vietnamnet
Lời khai của tài xế lái xe ô tô tông liên hoàn khiến 8 người bị thương ở Hà Nội: Tiết lộ nguyên nhân gây tai nạn - Ảnh 2
Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở cây xăng Đường Láng - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) đã phối hợp cùng Công an phường Thịnh Quang, Công an quận Đống Đa bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ tai nạn.

Qua kiểm tra nồng độ cồn tại chỗ, lực lượng chức năng xác định mức vi phạm nồng độ cồn của tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn ở mức 0,9mg/lít khí thở. Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt với người điều khiển xe ôtô nếu vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở có thể bị phạt tới 30 - 40 triệu đồng và phạt bổ sung tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

Lời khai của tài xế lái xe ô tô tông liên hoàn khiến 8 người bị thương ở Hà Nội: Tiết lộ nguyên nhân gây tai nạn - Ảnh 3
Ô tô đâm vào nhiều xe máy trong cây xăng - Ảnh: VOV 
Lời khai của tài xế lái xe ô tô tông liên hoàn khiến 8 người bị thương ở Hà Nội: Tiết lộ nguyên nhân gây tai nạn - Ảnh 4
Ô tô tông liên hoàn khiến 8 người bị thương, trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu - Ảnh: VOV

Ngoài ra, tại cơ quan công an, tài xế Hán đã khai nhận có uống bia tại 540 đường Láng. Sau đó, khi đang lái xe về nhà thì xảy ra sự việc trên.

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