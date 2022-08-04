Vào ngày 4/8, Công an tỉnh Bình Định đã lấy lời khai của Trần Xuân Hải (SN 1993, trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) để phục vụ điều tra.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 4/8, liên quan đến vụ ô tô rượt đuổi đâm vào xe máy khiến 2 người tử vong, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang làm việc với đối tượng Trần Xuân Hải (SN 1993, trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) lái xe ô tô.

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Định, trong ngày 4/8 đơn vị đã lấy lời khai bước đầu của Hải để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, lời khai của Hải đang rất mâu thuẫn, chưa thể khẳng định được điều gì. Vị này chia sẻ: "Cơ quan điều tra đã làm việc nhưng lúc thì Hải khai thế này, lúc lại khai như thế khác. Bây giờ trạng thái thần kinh của Hải không ổn định, có biểu hiện tiêu cực nên khai hoảng loạn".

Đối tượng Trần Xuân Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Zing, điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho hay, Võ Phan Hoài Bảo (SN 2007, trú tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) nợ tiền của vợ Trần Xuân Hải (SN 1993, trú tại xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) 900.000 đồng. Vợ của Hải nhiều lần đòi nợ nhưng Bảo không trả.

Sau đó, một người giúp việc của gia đình vợ Hải tên là Nguyễn Thị Trang (chưa rõ năm sinh, nơi thường trú) đã đăng Facebook về việc Bảo nợ tiền không trả.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zing

Bực tức sự việc trên, ngày 3/8, Bảo rủ theo Nguyễn Quốc Việt (SN 2005, trú tại xã Ân Đức) và Ngô Quang Linh (SN 2006, trú tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) cùng đi xe máy mang biển kiểm soát 77K1-265.78 đến nhà vợ của Hải tại xã Ân Thạnh để nói chuyện.

Sau đó, Hải bực tức lái xe rượt đuổi, tông vào đuôi xe máy của họ. 3 người này bỏ chạy, nên Hải lái ôtô 4 chỗ đuổi theo tông vào phía sau xe máy khiến Võ Phan Hoài Bảo chết tại chỗ, Nguyễn Quốc Việt tử vong ở bệnh viện và Ngô Quang Linh bị thương nặng.

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