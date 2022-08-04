Lời khai của tài xế lái xe ôtô rượt đuổi, tông tử vong 2 người ở Bình Định

Xã hội 04/08/2022 20:11

Vào ngày 4/8, Công an tỉnh Bình Định đã lấy lời khai của Trần Xuân Hải (SN 1993, trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) để phục vụ điều tra.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 4/8, liên quan đến vụ ô tô rượt đuổi đâm vào xe máy khiến 2 người tử vong, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang làm việc với đối tượng Trần Xuân Hải (SN 1993, trú xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) lái xe ô tô.

Theo đại diện Công an tỉnh Bình Định, trong ngày 4/8 đơn vị đã lấy lời khai bước đầu của Hải để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, lời khai của Hải đang rất mâu thuẫn, chưa thể khẳng định được điều gì. Vị này chia sẻ: "Cơ quan điều tra đã làm việc nhưng lúc thì Hải khai thế này, lúc lại khai như thế khác. Bây giờ trạng thái thần kinh của Hải không ổn định, có biểu hiện tiêu cực nên khai hoảng loạn".

Lời khai của tài xế lái xe ôtô rượt đuổi, tông tử vong 2 người ở Bình Định - Ảnh 1
Đối tượng Trần Xuân Hải tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Zing, điều tra ban đầu của cơ quan Công an cho hay, Võ Phan Hoài Bảo (SN 2007, trú tại thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) nợ tiền của vợ Trần Xuân Hải (SN 1993, trú tại xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) 900.000 đồng. Vợ của Hải nhiều lần đòi nợ nhưng Bảo không trả.

Sau đó, một người giúp việc của gia đình vợ Hải tên là Nguyễn Thị Trang (chưa rõ năm sinh, nơi thường trú) đã đăng Facebook về việc Bảo nợ tiền không trả.

Lời khai của tài xế lái xe ôtô rượt đuổi, tông tử vong 2 người ở Bình Định - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Zing

Bực tức sự việc trên, ngày 3/8, Bảo rủ theo Nguyễn Quốc Việt (SN 2005, trú tại xã Ân Đức) và Ngô Quang Linh (SN 2006, trú tại xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân) cùng đi xe máy mang biển kiểm soát 77K1-265.78 đến nhà vợ của Hải tại xã Ân Thạnh để nói chuyện. 

Sau đó, Hải bực tức lái xe rượt đuổi, tông vào đuôi xe máy của họ. 3 người này bỏ chạy, nên Hải lái ôtô 4 chỗ đuổi theo tông vào phía sau xe máy khiến Võ Phan Hoài Bảo chết tại chỗ, Nguyễn Quốc Việt tử vong ở bệnh viện và Ngô Quang Linh bị thương nặng.

Bình Định: Chở vợ về quê bị trai làng chặn đường gây sự, tài xế ô tô tông thẳng khiến 2 người tử vong

Bình Định: Chở vợ về quê bị trai làng chặn đường gây sự, tài xế ô tô tông thẳng khiến 2 người tử vong

Bị chặn đầu xe, T.X.H. (SN 1993, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân) đã điều khiển xe ô tô tông vào phía sau xe của 3 người khiến 2 người chết.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế tông chết 2 người ở Bình Định lời khai của tài xế tông chết 2 người ở Bình Định tài xế ô tô rượt đuổi tông xe máy khiến 2 người tử vong

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 25 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 55 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 55 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 25 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?