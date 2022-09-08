Nam thanh niên sát hại người tình lớn hơn 11 tuổi bằng nhiều vết cắt ở cổ

Xã hội 08/09/2022 09:45

Mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, thanh niên 35 tuổi đã sát hại bạn tình lớn hơn 11 tuổi rồi đến cơ quan công an đầu thú sau khi gây án.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 7/9, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai để điều tra vụ án mạng sát hại người tình lớn hơn 11 tuổi rồi đến công an địa phương đầu thú.

Nghi phạm được xác định là Lê Công Ty (35 tuổi, quê Đồng Tháp). Còn nạn nhân là bà P.T.K.D. (46 tuổi, ngụ tại quận 12).

Nam thanh niên sát hại người tình lớn hơn 11 tuổi bằng nhiều vết cắt ở cổ - Ảnh 1
Con hẻm nơi xảy ra vụ án mạng nam thanh niên sát hại người tình lớn hơn 11 tuổi. (Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM)

Trao đổi trên báo Công an TP.HCM, người thân của nạn nhân cho biết, nạn nhân có một đời chồng nhưng đã li hôn, hiện đang làm nghề nấu ăn cho một trường học. Sau khi ly hôn và chị sống với T. như vợ chồng tại căn nhà nói trên. Nhưng vì nảy sinh mâu thuẫn nên đã sát hại người tình.

Nam thanh niên sát hại người tình lớn hơn 11 tuổi bằng nhiều vết cắt ở cổ - Ảnh 2
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Báo Công An TP.HCM)

Trước đó, thông tin từ báo Công An TP.HCM cũng cho biết, sáng 7/9, Ty đến trụ sở công an địa phương đầu thú và khai báo vừa sát hại bà D. tại nhà riêng ở khu phố 6, phường Thới An.  Ngay sau khi tiếp nhận thông tin này, lực lượng công an tạm giữ Lê Công Ty lại để lấy lời khai, đồng thời cử tổ công tác xuống căn nhà để kiểm tra. 

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bà D. tử vong trên giường ngủ ở trên lầu của căn nhà; trên cổ nạn nhân có vết thương.

Trưa cùng ngày, Công an đã đưa Ty quay lại căn nhà để phục vụ công tác khám nghiệm. Hiện, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan để làm rõ vụ việc trên.

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Trong quá trình chung sống với nhau như vợ chồng, nạn nhân và đối tượng Th. nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

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