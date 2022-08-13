Công an huyện An Dương (Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn xã An Đồng vào chiều cùng ngày xảy ra vụ án mạng liên quan chồng sát hại vợ.

Theo thông tin từ báo Lao Động, thông tin ban ban đầu của cơ quan chức năng cho hay, khoảng 13h30 ngày 13/8, tại nhà riêng của bà Hoàng Thị Mai T. (sinh năm 1957, địa chỉ tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương TP.Hải Phòng) đã xảy ra vụ án mạng đau lòng mà nạn nhân là chính con gái của bà.

Theo đó, đối tượng Hoàng Văn Lượng (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) - chồng chị Nguyễn Hoàng Minh T. (sinh năm 1992, là con gái bà Hoàng Thị Mai T.) - đã dùng dao đâm nhiều nhát vào chị này.

Lúc đó, bà Hoàng Thị Mai T. cũng bị đối tượng Hoàng Văn Lượng chém bị thương ở tay. Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Hoàng Văn Lượng đã cắt cổ tay trái và treo cổ với ý định tự tử.

Hoàng Văn Lượng được cứu sống sau khi tự cắt cổ tay để tự sát - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận tin báo, người thân đã đưa cả hai vợ chồng đến Trung tâm Y tế huyện An Dương để cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, bị mất máu cấp nên chị T. đã tử vong.

Hoàng Văn Lượng sau khi được cấp cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp Hải Phòng để tiếp tục điều trị. Do được cứu chữa kịp thời, Lượng đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện Công an huyện An Dương đang phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng điều tra vụ việc.

Nghi phạm giết người rồi tự sát bất thành giữa phố trung tâm Hà Nội đối mặt án tử? Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh cho biết, nghi phạm thể hiện sự côn đồ hung hãn, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã sát hại nạn nhân dã man, tàn bạo, thực hiện tội phạm đến cùng đã cấu thành tội giết người.

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