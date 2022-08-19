Ghen tuông, gã đàn ông ra tay sát hại người tình trong lúc đang gội đầu cho khách

Xã hội 19/08/2022 08:51

Trong quá trình chung sống với nhau như vợ chồng, nạn nhân và đối tượng Th. nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

Theo thông tin từ báo Lao động, tối 18/8, một lãnh đạo xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra 1 vụ án mạng trong tối cùng ngày, khiến 1 người thiệt mạng.

Cụ thể, chị N.T.T (43 tuổi, trú tại thôn Hà Tê, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), đang gội đầu cho khách ở quán của mình thì bị B.V.Th. (trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên) chạy vào, dùng dao đâm từ phía sau, khiến chị T. gục xuống. Mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, nhưng chị T. đã không qua khỏi.

Ghen tuông, gã đàn ông ra tay sát hại người tình trong lúc đang gội đầu cho khách - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm vi ghen tuông - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Kênh Giang cùng huyện Thủy Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, khoảng 2-3 năm nay, chị T. và Th. cùng nhau thuê nhà để mở cửa hàng gội đầu ở xã Kênh Giang. Nạn nhân và Th. sống với nhau như vợ chồng. Quá trình chung sống, giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

Cũng theo theo đại diện UBND xã Kênh Giang, sau khi sát hại người tình, nghi phạm đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú.

Khởi tố bị can đâm 14 nhát khiến người tình tử vong trên phố Hàng Bài rồi tự tử nhưng không thoát tội

Khởi tố bị can đâm 14 nhát khiến người tình tử vong trên phố Hàng Bài rồi tự tử nhưng không thoát tội

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can T. về tội giết người với thủ đoạn độc ác của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   sát hại người tình đâm người tình tử vong ghen tuông sát hại người tình

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 25 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 39 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 4 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 4 giờ 45 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?