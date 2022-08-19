Trong quá trình chung sống với nhau như vợ chồng, nạn nhân và đối tượng Th. nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

Theo thông tin từ báo Lao động, tối 18/8, một lãnh đạo xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra 1 vụ án mạng trong tối cùng ngày, khiến 1 người thiệt mạng.

Cụ thể, chị N.T.T (43 tuổi, trú tại thôn Hà Tê, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), đang gội đầu cho khách ở quán của mình thì bị B.V.Th. (trú tại xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên) chạy vào, dùng dao đâm từ phía sau, khiến chị T. gục xuống. Mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên, nhưng chị T. đã không qua khỏi.

Nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm vi ghen tuông - Ảnh: VTC news

Theo thông tin từ VTC news, nhận được tin báo, cơ quan chức năng xã Kênh Giang cùng huyện Thủy Nguyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, khoảng 2-3 năm nay, chị T. và Th. cùng nhau thuê nhà để mở cửa hàng gội đầu ở xã Kênh Giang. Nạn nhân và Th. sống với nhau như vợ chồng. Quá trình chung sống, giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông.

Cũng theo theo đại diện UBND xã Kênh Giang, sau khi sát hại người tình, nghi phạm đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú.

Khởi tố bị can đâm 14 nhát khiến người tình tử vong trên phố Hàng Bài rồi tự tử nhưng không thoát tội Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can T. về tội giết người với thủ đoạn độc ác của mình.

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