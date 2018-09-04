Mới đi làm 3 ngày, mẹ quỵ ngã khi nghe hung tin con gái 21 tháng tuổi bị lửa thiêu sống

Xã hội 04/09/2018 11:26

Kinh tế khó khăn, vợ chồng chị Hương gửi con nhờ mẹ chồng chăm sóc để đi làm thuê. Thế nhưng, vừa đi được 3 ngày thì người mẹ ngã quỵ khi nhận hung tin con gái mới 21 tháng tuổi bị bỏng nguy kịch.

Trưa ngày 30/8, bé Lý Thị Ngọc Quyên (21 tháng tuổi, ngụ ấp Giòng Chùa B, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cùng người anh trai gần 5 tuổi đang chơi trong nhà bếp của bà nội thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Người anh trai hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài nên thoát nạn. Riêng bé Quyên không chạy kịp nên bị ngọn lửa thiêu sống.

Mới đi làm 3 ngày, mẹ quỵ ngã khi nghe hung tin con gái 21 tháng tuổi bị lửa thiêu sống - Ảnh 1
Bé Quyên bị lửa thiêu sống khi đang ở trong bếp cùng anh trai - Ảnh: Gia đình cung cấp

Khi được giải cứu ra ngoài thì toàn thân nạn nhân đã cháy đen, nằm bất động. Sau khi đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, cháu bé nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng nguy kịch, bỏng toàn thân, suy hô hấp, hôn mê sâu.

Sau 4 ngày điều trị, cháu bé được bệnh viện trả về vì tiên lượng xấu, không còn cơ hội cứu chữa.

"Sáng nay bác sỹ trả con tôi về rồi. Giờ tôi phải làm sao để cứu con gái tôi đây? Đừng bỏ mẹ mà đi Quyên ơi. Ông trời ơi xin hãy cứu giúp con của con với", chị Lý Lan Hương (31 tuổi, mẹ của bé Quyên) gào khóc trong tuyệt vọng.

Mới đi làm 3 ngày, mẹ quỵ ngã khi nghe hung tin con gái 21 tháng tuổi bị lửa thiêu sống - Ảnh 2
Bé Quyên đã được bệnh viện trả về vì tiên lượng xấu, không có cơ hội cứu chữa - Ảnh: Gia đình cung cấp

Vợ chồng chị Hương và anh Lý Phênh (35 tuổi) sinh được 3 người con (đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ nhất 21 tháng tuổi). Vì hoàn cảnh khó khăn, không có ruộng đất canh tác nên nhiều năm nay, anh Phênh phải xa nhà lên Sài Gòn làm công nhân. Chị Hương ở nhà một nách 3 đứa con thơ.

3 ngày trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chị Hương quyết định gửi cậu con trai lớn lên thành phố nhờ người cô ruột nuôi ăn học. Bé Quyên và người anh trai thứ 2 gửi nhờ bà nội chăm sóc để xin vào làm công nhân cho một công ty chế biến hải sản kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học. Thế nhưng, mới đi được 3 ngày thì thảm kịch xảy ra.

Mới đi làm 3 ngày, mẹ quỵ ngã khi nghe hung tin con gái 21 tháng tuổi bị lửa thiêu sống - Ảnh 3
Hình ảnh bé Quyên trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra- Ảnh: Gia đình cung cấp

Hiện bé Quyên đang nằm tại phòng lọc bệnh, khoa cấp cứu, bệnh viện Nhi Đồng 1. Toàn thân đứa trẻ được phủ kín một lớp băng, nằm hôn mê bất tỉnh. Vì sức khỏe đã quá nguy kịch nên đứa trẻ đang được gia đình hoàn tất thủ tục để chuẩn bị đưa về quê nhà.

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Sau 8 ngày điều trị, vì vết thương quá nặng, diện tích rộng, sâu và đang trong quá trình hoại tử nên chị H. đã được tiến hành phẫu thuật.

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