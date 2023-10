Mang khối u buồng trứng nặng 6kg, người phụ nữ 66 tuổi nghĩ… mỡ bụng

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 23/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Nghệ An cho biết, vẫn đang theo dõi, điều trị cho bà N.T.T. (66 tuổi, ngụ TP Vinh) sau ca phẫu thuật lấy khối u nang buồng trứng nặng 6kg.

Tuy nhiên, một năm gần đây, bà thấy bụng to dần lên nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên vẫn chần chừ chưa đi khám lại. Hai tháng nay, bụng to nhanh kèm cảm giác đau bụng, căng tức rất khó chịu nhưng bà nghĩ mình chỉ bị mỡ bụng.

Đến ngày 22/4, bà T. tới Bệnh viện khám và được các bác sĩ cho biết, bà có khối u buồng trứng to, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, tương đương thai 8 - 9 tháng.