Mang khối u buồng trứng nặng 6kg, người phụ nữ 66 tuổi nghĩ… mỡ bụng

Đến bệnh viện khám, các bác sĩ mới phát hiện bà mang khối u nang buồng trứng nặng 6kg.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 23/4, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh, Nghệ An cho biết, vẫn đang theo dõi, điều trị cho bà N.T.T. (66 tuổi, ngụ TP Vinh) sau ca phẫu thuật lấy khối u nang buồng trứng nặng 6kg. Khai thác bệnh sử, cách đây vài năm, bà T. đi khám phát hiện u nang buồng trứng. Qua nhiều lần tái khám, khối u không tăng kích thước, bản thân bà cũng không cảm nhận được gì bất thường nên chủ quan không đi khám và điều trị.

Tuy nhiên, một năm gần đây, bà thấy bụng to dần lên nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên vẫn chần chừ chưa đi khám lại. Hai tháng nay, bụng to nhanh kèm cảm giác đau bụng, căng tức rất khó chịu nhưng bà nghĩ mình chỉ bị mỡ bụng. Đến ngày 22/4, bà T. tới Bệnh viện khám và được các bác sĩ cho biết, bà có khối u buồng trứng to, chiếm gần toàn bộ ổ bụng, tương đương thai 8 - 9 tháng.



Khối u nang buồng trứng "khổng lồ" được lấy ra khỏi bụng bệnh nhân T. - Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống Theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, BS Nguyễn Thị Nga - phó trưởng khoa phụ sản, Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh cho biết: "Tiên lượng ca mổ rất khó khăn do khối u kích thước lớn và có khả năng ác tính nên kíp phẫu thuật đã hội chẩn rất kỹ để đưa ra các phương án phẫu thuật tối ưu nhất cho bệnh nhân". Kíp các bác sĩ liên khoa phụ sản phối hợp khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đã gây mê, phẫu thuật cắt toàn bộ khối u làm sinh thiết tức thì để xác định bản chất khối u. Sau đó nạo vét hạch chậu 2 bên, cắt tử cung hoàn toàn và 2 phần phụ. Sau 3 giờ, ca phẫu thuật thành công, sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi điều trị hậu phẫu tại khoa phụ sản. Theo bác sĩ Nga, ở nữ giới, u nang buồng trứng là khối u thường gặp và có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Khối u thường không có triệu chứng và diễn biến âm thầm, tuy nhiên có thể gây ra một số biến chứng như vỡ u, xoắn u, vô sinh, hiếm muộn…, đặc biệt có thể dẫn tới ung thư buồng trứng. "Người dân nên đi khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần hoặc khám ngay khi có các triệu chứng như đau bụng, chướng bụng, tự sờ thấy khối bất thường vùng bụng. Không nên để muộn sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc điều trị và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe" - bác sĩ Nga khuyến cáo.

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