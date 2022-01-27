Sau tiếng nổ lớn nghi do pháo tự chế phát nổ, 4 em nhỏ bị thương nặng: người chấn thương sọ não và mắt, người thủng bụng

Xã hội 27/01/2022 21:15

Sau tiếng nổ lớn, 4 học sinh từ khoảng 12-14 tuổi được phát hiện bị thương rất nặng đang được nhập viện cấp cứu.

Dẫn tin từ Người Lao Động, ngày 27/1, một lãnh đạo UBND xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi nổ pháo tự chế khiến 4 học sinh bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin được xác nhận, sau 1 tiếng nổ lớn, người dân phát hiện 4 em học sinh từ khoảng 12 đến 14 tuổi bị thương nặng. Ngay lập tức, các em được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, sau khi tiếp nhận, kíp trực cấp cứu đã khẩn trương thăm khám, nỗ lực cấp cứu hồi sức tích cực, xử lý nhanh các tổn thương. Kết quả chẩn đoán 1 bé bị chấn thương sọ não và mắt, 1 em bị vết thương thấu ngực, 1 em bị vết thương thấu bụng thủng ruột, tràn khí màng phổi và 1 em bị vết thương bụng và bàn tay.

Sau tiếng nổ lớn nghi do pháo tự chế phát nổ, 4 em nhỏ bị thương nặng: người chấn thương sọ não và mắt, người thủng bụng - Ảnh 1
3 trong số 4 học sinh bị thương sau vụ nổ (Ảnh: Thanh Niên)

Dẫn tin từ Thanh Niên, ông Lê Hồng Việt - Chủ tịch UBND xã Xuân Vân (H.Yên Sơn, Tuyên Quang), cho biết, trong số 4 em có 2 người là anh em ruột, còn 2 người là hàng xóm. Bước đầu lực lượng chức năng nhận định các nạn nhân đã tự chế pháo nổ theo hướng dẫn trên mạng, trong quá trình tự chế thì phát nổ dẫn tới tai nạn thương tâm.

Hiện có 3 em đã chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương để điều trị, còn 1 em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

 

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