Giải cứu cô gái mang khối u to như bụng bầu 9 tháng, một phần lòi ra khỏi thành bụng

Xã hội 09/04/2022 19:21

Tại một bệnh viện, chị được phẫu thuật lấy một phần khối u và hóa trị khoảng 10 lần.

Theo Vietnamnet đưa tin, bác sĩ Nguyễn Văn Tiến - Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, bệnh viện mới tiếp nhận một nữ bệnh nhân 24 tuổi đến từ tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng hình dáng bụng to như mang bầu 9 tháng, một phần khối u lòi ra khiến chị phải dùng vải quấn nhiều lần.

Được biết, hai năm trước, sau khi sinh con, chị cảm thấy mệt mỏi và vùng bụng dưới bị đau lâm râm. Theo thời gian, bụng ngày càng lớn hơn nên chị lên TP.HCM khám bệnh. Tại một bệnh viện, chị được phẫu thuật lấy một phần khối u và hóa trị khoảng 10 lần.

Sau đó, năm 2021 vì tình hình dịch bệnh và kinh tế khó khăn, bệnh nhân không tiếp tục điều trị mà chuyển sang thuốc nam, thuốc bắc không rõ loại. Phần bụng cứ thế to dần như mang bầu 9 tháng. Nghiêm trọng hơn, khối bướu còn thoát ra khỏi thành bụng ở vị trí vết mổ cũ khiến chị phải quấn vải nhiều lớp mới đi lại được. Gia đình đã tính đến chuyện lo hậu sự vì sức khỏe chị ngày càng yếu.

Giải cứu cô gái mang khối u to như bụng bầu 9 tháng, một phần lòi ra khỏi thành bụng - Ảnh 1
Nữ bệnh nhân đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM với khối u lớn như mang thai 9 tháng - Ảnh: Vietnamnet

Đến tháng 4/2022, bệnh nhân đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cầu cứu bác sĩ như cơ hội cuối cùng. Bác sĩ Tiến cho biết: “Sau khi kiểm tra, khám rất kỹ và chụp MRI, chúng tôi đã tìm ra một “kẽ hở” để có thể lấy được khối bướu khổng lồ cho bệnh nhân".

Ngày 8/4, ca phẫu thuật căng thẳng kéo dài 6 tiếng đã diễn ra thành công, bác sĩ Tiến nói thêm: “Có thời điểm rất khó khăn vì khối bướu xâm lấn và chảy máu ồ ạt do dính các tạng gan lách, mạch máu lớn. Tuy nhiên ê-kíp đã lấy hoàn toàn khối bướu, phải truyền trên 1 lít máu và cắt đoạn ruột, cắt phần gan xâm lấn”. 

Theo bác sĩ Tiến, đây là khối u buồng trứng lớn và phức tạp nhất với khối lượng khoảng 20kg. May mắn hơn, đây là khối bướu không trưởng thành ác tính do đó bệnh nhân có khả năng khỏi bệnh hoàn toàn sau thời gian điều trị.  

Giải cứu cô gái mang khối u to như bụng bầu 9 tháng, một phần lòi ra khỏi thành bụng - Ảnh 2
Ca phẫu thuật phức tạp kéo dài suốt 6 tiếng - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, theo thông tin của Sức khoẻ và Đời sống, khoa Ung bướu Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai cũng phẫu thuật thành công lấy khối u xơ tử cung nặng hơn 4 ký cho nữ bệnh nhân T.T.T.S (45 tuổi, ở xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng to như mang thai 9 tháng, đau bụng nhẹ, thiếu máu nặng, lượng máu giảm gần một nửa so với người bình thường.

Qua thăm khám, siêu âm và chụp MRI, bác sĩ cho biết, bệnh nhân có khối u xơ tử cung lớn, lạc nội mạc. Nếu bệnh nhân không cắt bỏ khối u sớm sẽ dẫn đến khó thở, suy kiệt vì khối u sẽ đẩy toàn bộ ruột lên phía trên và thiếu máu mãn tính (do mạch máu đã tập trung cho việc nuôi dưỡng khối u xơ).

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