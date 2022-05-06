Lưu ý: Dừng đỗ xe ngắm cảnh trên cầu Thủ Thiêm 2 có thể bị phạt tiền từ 2-3 triệu

Xã hội 06/05/2022 10:35

Theo thượng tá Hà, việc dừng đỗ xe trên cầu là vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Theo báo Lao động đưa tin, sau 1 tuần khánh thành cầu Thủ Thiêm 2, nơi đây đã thu hút nhiều người dân đến ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên, việc dừng đỗ xe trên cầu là vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Điều này được Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 chiều 5/5.

Theo thượng tá Hà, lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra, nhắc nhở người dân có hành vi dừng, đỗ xe trên cầu. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ tiến hành xử phạt. Cụ thể, điểm C Khoản 4 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ quy định cấm dừng, đỗ xe trên cầu, gầm cầu vượt

Về mức xử phạt, theo thượng tá Hà, tại khoản 4, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định đối với hành vi dừng đỗ ôtô trên cầu sẽ bị phạt tiền 2-3 triệu đồng, ngoài ra còn bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.

Còn đối với người điều khiển xe máy sẽ bị phạt tiền 400-600.000 đồng, người điều khiển xe đạp sẽ bị phạt 80.000-100.000 đồng khi dừng đỗ xe trên cầu.

Lưu ý: Dừng đỗ xe ngắm cảnh trên cầu Thủ Thiêm 2 có thể bị phạt tiền từ 2-3 triệu - Ảnh 1
Sau 1 tuần thông xe, cầu Thủ Thiêm 2 đã thu hút nhiều người dân TP HCM đến ngắm cảnh, chụp ảnh kỷ niệm - Ảnh: báo Phụ nữ Online

Cũng tại buổi họp báo, theo thông tin của báo Người Lao động, ông Phan Công Bằng - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết, những ngày gần đây, trung bình có gần 10.000 lượt phương tiện qua lại cầu Thủ Thiêm 2. Khi thông cầu đã giảm tải áp lực cho tuyến đường hầm sông Sài Gòn.

Theo thống kê ngày 29/4 và ngày 4/5, lượt phương tiện lưu thông qua hầm sông Sài Gòn giảm 14% so với những ngày trước đó. "Tới đây, ngày 7/5, Sở sẽ điều chỉnh lại giao thông qua đường Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Bỉnh Khiêm, lưu lượng qua cầu chắc chắn sẽ tăng" - ông Bằng nói.

Liên quan đến hệ thống chiếu sáng tại cầu Thủ Thiêm 2, hệ thống chiếu sáng kỹ thuật phục vụ giao thông đã hoàn thành. Riêng chiếu sáng mỹ thuật, lãnh đạo TP đề nghị nghiên cứu thêm để tạo điểm nhấn cho sông Sài Gòn.

UBND TP.HCM đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án chiếu sáng mỹ thuật. Theo phương án đề xuất của nhà đầu tư, cây cầu sẽ có chiếu sáng trực tiếp và chiếu sáng gián tiếp trên dây văng và hệ thống kết cấu.

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