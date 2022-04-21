Theo thông tin từ VTC News, sáng 21/4, UBND TP Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa về việc điều tra, xử lý hậu quả vụ cháy nhà tại phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Ông Chu Ngọc Anh cũng giao Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 25/4, thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn , xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h cùng ngày, tại nhà số 116 B9 Kim Liên, ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch, phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Cụ thể, thời điểm xảy ra vụ cháy cả 5 nạn nhân đều đang ngủ say và không hề biết ngọn lửa đang ngày một lan rộng ra. Ngay sau khi cả 5 nạn nhân nhận ra có hỏa hoạn, mọi chuyện đã là quá trễ để họ có thể tìm cách thoát ra ngoài.

Vụ hỏa hoạn trực tiếp khiến 4 người chết tại hiện trường, 1 người chết tại bệnh viện, 2 người khác bị thương. Tất cả các nạn nhân đều là người cùng gia đình. Vụ việc hiện đang nhận rất nhiều sự quan tâm từ phía dư luận, khi ai cũng đều tỏa ra xót xa trước sự mất mát của gia đình nạn nhân.

Khu vực căn nhà bị cháy được quây kín để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ - Ảnh: Báo Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ Tiền Phong, tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, cơ quan chức năng đã điều 5 xe chữa cháy, xe chỉ huy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Lúc này, 2 người đã tự thoát từ ngôi nhà cháy sang mái nhà bên cạnh. Lực lượng PCCC dùng thang đưa cả hai từ mái nhà xuống vị trí an toàn.

Lối vào từ ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch đã bị chặn lại - Ảnh: Báo Lao Động

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn này.