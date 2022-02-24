Liên quan đến vụ việc thi thể người đàn ông trong ống cống, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin về lời khai của người phụ nữ đã giết "chồng hờ" rồi phi tang xác xuống ống cống.

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, vào ngày 24/2, liên quan đến vụ việc thi thể người đàn ông trong ống cống, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cần (47 tuổi, ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Giết người". Cụ thể, bà Cần là người sát hại ông Phạm Văn Thắng (66 tuổi, ở xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn) rồi giấu xác. Dựa theo lời khai ban đầu của bà Cần, vào rạng sáng 13/2, ông Thắng gọi bà Cần dậy và bắt nấu cháo, lấy rượu. Vì chuyện này nên 2 người xảy ra mâu thuẫn. Người phụ nữ 47 tuổi đã cầm gậy, ống điếu, dao... tấn công ông Thắng khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, bị can giấu thi thể ông Thắng ra cống thoát nước gần nhà.

Bị can Nguyễn Thị Cần - Ảnh: Zing Đến chiều 15/2, anh Tống Văn Quảng (con rể nạn nhân) đến nhà thì bị bà Cần không cho vào. Tối cùng ngày, vợ chồng anh Quảng quay lại thì phát hiện bà Cần bỏ chạy lên khu đồi sau nhà. Khi kiểm tra ngôi nhà, người thân thấy nhiều vết máu nên hô hoán. Sau đó, xác ông Thắng được tìm thấy trong ống cống trước nhà. Nhận tin báo, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Công an huyện Yên Sơn vào cuộc điều tra, đồng thời phát thông báo truy tìm bà Cần. Chiều 18/2, lực lượng chức năng tìm thấy người phụ nữ này ở đồi cây bạch đàn, trên tay vẫn cầm dao.

Trong quá trình lấy lời khai, đối tượng có biểu hiện của người không được minh mẫn - Ảnh: Công an Nhân dân online Tuy nhiên, báo Công an Nhân dân online đưa tin, trong quá trình lấy lời khai, cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang việc lấy lời khai của Cần rất khó khăn, đối tượng có biểu hiện của người không được minh mẫn. Đối tượng Cần học hết lớp 7/12. Năm 2005 kết hôn và đến năm 2013 thì ly hôn. Sau đó, đối tượng đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan đến năm 2015 thì về ở cùng mẹ đẻ một thời gian rồi bỏ ra ngoài ở một mình. Năm 2018 được ông Thắng đón về ở cùng và sống với nhau như vợ chồng cho đến nay. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, đối tượng Cần có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Cơ quan chức năng hiện đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn giám định tâm thần đối với bị can.

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