Nghệ An: Truy tìm nữ sinh lớp 11 bỏ nhà đi nhiều ngày không lý do

Xã hội 24/02/2022 19:34

Công an xã Bảo Thành (huyện Yên Thành) cho biết một nữ sinh lớp 11 rời nhà từ chiều tối 9/2, hiện vẫn chưa có thông tin.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 24/2, Công an xã Bảo Thành (huyện Yên Thành) cho biết một nữ sinh lớp 11 bỏ nhà đi nhiều ngày không lý do. Cụ thể, đơn vị này đang phối hợp các cơ quan chức năng và gia đình tìm kiếm em Nguyễn Thị Yến Nhi (sinh năm 2005, trú xã Bảo Thành).

Vào ngày 23/2, Công an xã Bảo Thành nhận được trình báo của gia đình bà Nguyễn Thị Liên về việc con gái là Nguyễn Thị Yến Nhi, hiện đang là học sinh lớp 11, Trường THPT Nam Yên Thành, mất tích sau khi bỏ nhà đi vào chiều tối ngày 9/2.

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Thông báo truy tìm tung tích của nữ sinh lớp 11 - Ảnh: DânTrí

Theo VTV News đưa tin, dựa vào đơn trình báo, Yến Nhi bỏ nhà đi từ khoảng 17h ngày 9/2. Nữ sinh này cao khoảng 1m55, tóc đen, dài ngang vai, khi đi mặc áo khoác màu đen sọc trắng, quần bò màu đen. Thời điểm rời nhà đi, nữ sinh này không mang theo tư trang và giấy tờ tùy thân. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình trình báo công an nhờ giúp đỡ.

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Chân dung của nữ sinh mất tích - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Hiện tại, công an xã đã gửi thông báo tới các địa phương, phối hợp cùng gia đình tổ chức xác minh, tìm kiếm cháu Yến Nhi nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin.

Bên cạnh đó, người dân có thông tin của cháu Yến Nhi, xin báo về số điện thoại 0978.423.113 (anh Trần Văn Linh - cán bộ Công an xã Bảo Thành).

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