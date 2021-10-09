Lộc Fuho tiết lộ tên thật của con gái và lời nhắn nhủ khiến các netizen tặc lưỡi 'khó vậy mà cũng nghĩ ra'

Trước đó một ngày, anh chàng đã chính thức công những hình ảnh đầu tiên về cô "công chúa" nhỏ của mình. "Thầy Lộc" đã khoe cận cảnh mặt con gái cưng cùng câu hỏi: "Giống thầy không các em?". Lý giải cho câu nói này chính là có một số người thích "trêu chọc" anh chàng và bảo rằng, cô con gái của Lộc Fuho nhìn không giống bố. Cũng chính vì điều đó mà anh chàng đã có những hình ảnh hết sức "meme" của cả hai bố con.

Có thể nói, từ khi có con gái đầu lòng với cô vợ xinh như hot girl, Lộc Fuho cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh về vợ xinh và con ngoan trên trang cá nhân của mình. Thậm chí, anh chàng còn tỏ ra khá là bận rộn hơn kể từ ngày lên chức bố. Lộc Fuho dù bận bịu chăm con nhưng vẫn không quên "tấu hài" sương sương với cộng đồng mạng ở trên Facebook của mình, "Hôm nay thầy mắc chăm con. Nên các em được nghỉ học nhé".

Cũng vừa mới đây, trên trang Facebook của mình Lộc Fuho lại tiếp tục đăng hai bức hình mới do tự tay "thầy" selfie cùng dòng caption "Nhiều bạn kêu không giống thầy". Đó là hình ảnh hai bố con cùng chu môi lên hay con cách khác Lộc Fuho đã bắt chước giống với biểu cảm của con gái.

Trong suốt một ngày đăng hình con gái lên trang cá nhân của mình để "thu thập dữ liệu" Lộc Fuho cũng đã có những kết quả từ netizen.

Điều đáng chú ý ở đây hơn hết là nhiều người khá tò mò về tên thật của cô bé. Cũng trong ngày hôm đấy "thầy Lộc" cũng tiết lộ tên thật của gái cưng ngay dưới phần bình luận. Được biết, cô bé có tên đầy đủ là Phạm Ngọc Thu Hiền. "Con gái tên Phạm Ngọc Thu Hiền nha cô chú. Hiền ở đây là hiền lành nè", Lộc Fuho chia sẻ ngay dưới bình luận. Ngoài ra bố Lộc cũng không quên nhắn nhủ đến con gái cưng của mình với câu nói cực kỳ hài hước: "Mau lớn đi ba chở đi phụ hồ".

'Thầy Lộc' đã có những comment đi vào lòng đất về cô con gái cưng của mình. Ảnh: Internet

Sau một hồi lâu giải thích ý nghĩa tên của con gái, Lộc Fuho cũng phải ngã ngửa' với màn trêu chọc của các netizen dưới phần bình luận của mình về chủ đề xoay quanh tên của cô bế. Các netizen đã nhanh tay để lại những bình luận cực hài hước:

- Hiền là hiền lành, hiền thục, hiền hậu.

- Tên bé hay và ý nghĩa quá thầy nhỉ, nhưng nghe hiền quá phải tên cá tính hơn chứ.

- Thầy đặt tên bé như tên ca sĩ ấy nhỉ. Sau này lấy nghệ danh là Hiền Fuho ha thầy?

- Em bé giống thầy như hai giọt nước. Bé dễ thương đáng yêu quá.

Lộc Fuho và người vợ xinh như hot girl của mình. Ảnh: Internet

Có thể nói, cái tên Lộc Fuho không còn mấy xa lạ với cộng đồng mạng trong thời gian này, bởi đây dược xem là một 'hiện tượng mạng' nổi đình nổi đám. Được các netizen yêu thích bởi các buổi Livestream dạy làm nghề phụ hồ. Từ khi có con gái đầu lòng 'thầy Lộc' được nhiều học trò gửi lời chúc mừng đến anh chàng vì đã có một gia đình hạnh phúc, êm ấm.