Lao động Việt mất tích vì chìm tàu: 'Vay mượn gần 500 triệu để sang Hàn Quốc làm việc, nào ngờ gia đình phải nhận tin dữ'

Xã hội 09/02/2023 16:46

Suốt 5 ngày qua, từ khi nhận được thông tin con tàu gặp nạn ngoài khơi của Hàn Quốc, chị Trần Thị Ngọc Hoa (vợ của anh Nguyễn Văn Dám) gần như không đêm nào ngủ được và hy vọng có phép màu đến với chồng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sán ngày 9/2, rất đông người thân, bà con làng xóm và đại diện chính quyền địa phương đã đến gia đình chị Trần Thị Ngọc Hoa (SN 1986, vợ của thuyền viên Nguyễn Văn Dám), ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh để thăm hỏi, động viên gia đình.

Suốt 5 ngày qua, từ khi nhận được thông tin anh Dám cùng con tàu gặp nạn ngoài khơi của Hàn Quốc, chị Hoa gần như không đêm nào ngủ được. Chị chăm chăm nhìn điện thoại, đọc mọi nguồn tin tức để theo dõi, nắm thông tin về chồng.

Trước khi sang Hàn Quốc làm việc, anh Dám làm nghề đi biển cùng cha. Tuy nhiên, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định nên đầu năm 2022, anh bàn với gia đình muốn sang Hàn Quốc để làm việc.

Chị Hoa nghẹn ngào cho biết: "Anh Dám vừa bay sang Hàn Quốc được hơn một tháng để đi tàu đánh cá. Đây là chuyến đi biển đầu tiên của anh. Gia đình vay mượn được gần 500 triệu để anh sang Hàn làm việc. Lúc anh đi, ai cũng kỳ vọng công việc sẽ thuận lợi, có đồng tiền để gửi về trả nợ, rồi sửa lại căn nhà. Nào ngờ chuyến đi đầu tiên, gia đình đã phải nhận tin dữ. Dù rất mong manh nhưng hy vọng sẽ có một phép màu đến với chồng của tôi".

Vợ chồng anh Dám có 3 con, lớn nhất mới 14 tuổi, nhỏ nhất mới 4 tuổi. Bản thân chị Hoa cũng không có công việc ổn định. Dù rất mong manh, nhưng những người thân của anh Đạo vẫn hy vọng sẽ có một phép màu.

Lao động Việt mất tích vì chìm tàu: 'Vay mượn gần 500 triệu để sang Hàn Quốc làm việc, nào ngờ gia đình phải nhận tin dữ' - Ảnh 1
Chị Hoa ngã quỵ sau khi nhận tin dữ của chồng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc cho biết, sau khi nghe thông tin có công dân của địa phương trên con tàu gặp nạn ở Hàn Quốc, chính quyền đã xuống thăm hỏi, động viên, đồng thời phối hợp với gia đình, các cơ quan chức năng để có phương án hỗ trợ.

"Chúng tôi nắm được thông tin còn 4 người chưa được tìm thấy, trong đó có 2 người Việt Nam là Đạo và anh Dám. Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có phép màu để các anh được bình an trở về. Trường hợp xấu nhất thì chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan 2 Nhà nước sẽ hỗ trợ để tìm kiếm và đưa các nạn nhân về quê", chị Tuế chia sẻ thêm.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc. Đồng thời, đơn vị này cũng sẽ phối hợp, đồng hành với các gia đình trong các hồ sơ thủ tục.

"Sau khi nắm thông tin, đơn vị sẽ phối hợp với các xã sẽ xuống thăm hỏi, động viên, nắm sự việc. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ các gia đình về thủ tục trong trường hợp đưa các thi thể về", lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên cho biết.

Lao động Việt mất tích vì chìm tàu: 'Vay mượn gần 500 triệu để sang Hàn Quốc làm việc, nào ngờ gia đình phải nhận tin dữ' - Ảnh 2
Hai công dân Việt mất tích trong vụ chìm tàu tại Hàn Quốc được xác định là anh Nguyễn Văn Dám và Nguyễn Văn Đạo cùng ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Ảnh: Newsnpr

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào đêm ngày 4/2, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi huyện Sinan, tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc, khiến 9 người trong số 12 thuyền viên mất tích, trong đó có 2 công dân Việt Nam. Đến ngày 6-2, phía Hàn Quốc đã phát hiện được 4 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch.

Hiện tại, quá trình tìm kiếm các thuyền viên mất tích vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Người thân của 2 công dân Việt gặp nạn chìm tàu ở Hàn Quốc đau đớn nhận hung tin: Hy vọng phép màu xảy ra với người mất tích

Người thân của 2 công dân Việt gặp nạn chìm tàu ở Hàn Quốc đau đớn nhận hung tin: Hy vọng phép màu xảy ra với người mất tích

Liên quan đến tai nạn chìm tàu ở Hàn Quốc, hai công dân Việt Nam hiện được xác định là anh Nguyễn Văn Dám (trú xã Cẩm Lộc) và Nguyễn Văn Đạo (trú xã Nam Phúc Thăng), cùng ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Xem thêm
Từ khóa:   2 công dân Việt mất tích vì chìm tàu ở Hàn Quốc 2 công dân Việt mất tích tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?