Suốt 5 ngày qua, từ khi nhận được thông tin anh Dám cùng con tàu gặp nạn ngoài khơi của Hàn Quốc, chị Hoa gần như không đêm nào ngủ được. Chị chăm chăm nhìn điện thoại, đọc mọi nguồn tin tức để theo dõi, nắm thông tin về chồng.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào sán ngày 9/2, rất đông người thân, bà con làng xóm và đại diện chính quyền địa phương đã đến gia đình chị Trần Thị Ngọc Hoa (SN 1986, vợ của thuyền viên Nguyễn Văn Dám), ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh để thăm hỏi, động viên gia đình.

Chị Hoa nghẹn ngào cho biết: "Anh Dám vừa bay sang Hàn Quốc được hơn một tháng để đi tàu đánh cá. Đây là chuyến đi biển đầu tiên của anh. Gia đình vay mượn được gần 500 triệu để anh sang Hàn làm việc. Lúc anh đi, ai cũng kỳ vọng công việc sẽ thuận lợi, có đồng tiền để gửi về trả nợ, rồi sửa lại căn nhà. Nào ngờ chuyến đi đầu tiên, gia đình đã phải nhận tin dữ. Dù rất mong manh nhưng hy vọng sẽ có một phép màu đến với chồng của tôi".

Trước khi sang Hàn Quốc làm việc, anh Dám làm nghề đi biển cùng cha. Tuy nhiên, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định nên đầu năm 2022, anh bàn với gia đình muốn sang Hàn Quốc để làm việc.

Vợ chồng anh Dám có 3 con, lớn nhất mới 14 tuổi, nhỏ nhất mới 4 tuổi. Bản thân chị Hoa cũng không có công việc ổn định. Dù rất mong manh, nhưng những người thân của anh Đạo vẫn hy vọng sẽ có một phép màu.

Chị Hoa ngã quỵ sau khi nhận tin dữ của chồng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Lộc cho biết, sau khi nghe thông tin có công dân của địa phương trên con tàu gặp nạn ở Hàn Quốc, chính quyền đã xuống thăm hỏi, động viên, đồng thời phối hợp với gia đình, các cơ quan chức năng để có phương án hỗ trợ.

"Chúng tôi nắm được thông tin còn 4 người chưa được tìm thấy, trong đó có 2 người Việt Nam là Đạo và anh Dám. Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có phép màu để các anh được bình an trở về. Trường hợp xấu nhất thì chúng tôi cũng mong muốn các cơ quan 2 Nhà nước sẽ hỗ trợ để tìm kiếm và đưa các nạn nhân về quê", chị Tuế chia sẻ thêm.

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc. Đồng thời, đơn vị này cũng sẽ phối hợp, đồng hành với các gia đình trong các hồ sơ thủ tục.

"Sau khi nắm thông tin, đơn vị sẽ phối hợp với các xã sẽ xuống thăm hỏi, động viên, nắm sự việc. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ các gia đình về thủ tục trong trường hợp đưa các thi thể về", lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Xuyên cho biết.

Hai công dân Việt mất tích trong vụ chìm tàu tại Hàn Quốc được xác định là anh Nguyễn Văn Dám và Nguyễn Văn Đạo cùng ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh - Ảnh: Newsnpr

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào đêm ngày 4/2, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi huyện Sinan, tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc, khiến 9 người trong số 12 thuyền viên mất tích, trong đó có 2 công dân Việt Nam. Đến ngày 6-2, phía Hàn Quốc đã phát hiện được 4 thi thể nạn nhân chưa rõ quốc tịch.

Hiện tại, quá trình tìm kiếm các thuyền viên mất tích vẫn đang tiếp tục diễn ra.