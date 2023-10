Một nhóm bảo vệ của công ty trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện một bộ xương người không còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển. Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 10/4, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An thông báo tìm người biết thông tin về tung tích nạn nhân có liên quan đến vụ việc phát hiện bộ xương người không còn nguyên vẹn dạt vào bãi biển tại địa phương.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 9/4, tại khu vực cảng Visai của Công ty cổ phần xi măng Sông Lam thuộc xóm Quyết Tâm, xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, tổ bảo vệ công ty phát hiện một hộp xương sọ người, một số đốt xương rời và một chiếc áo phao bên trong có một số bộ phận xương người trôi dạt gần mép bờ biển. Sự việc sau đó đã được mọi người thông báo cho công an huyện Nghi Lộc.

Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ sự việc.

Thông tin ban đầu, tại hiện trường ghi nhận một số đồ vật có đặc điểm nhận dạng gồm: 1 chiếc áo phao bên ngoài màu xanh, bên trong màu đen, có các dây thắt an toàn màu đen. Trên áo phao có dòng chữ “JAOMEL * FINEAY”. Bên trái phía trước áo phao có gắn một chiếc còi hiệu màu cam. Bên trong áo phao là một chiếc áo khoác màu tím than, phía trong áo khoác có lông vũ màu nâu. Mở áo khoác màu tím than thấy bên trong là một áo khoác màu xanh da trời.

Những gì còn lại trên người nạn nhân - Ảnh: Dân Việt

Tiếp tục mở bên trong áo khoác màu xanh da trời là một chiếc áo thu đông dài tay màu nâu, mặt trước có các sọc ngang màu tím. Mở áo thu đông bên trong là một áo thu đông khác màu xám phía trước có dòng chữ “MC”, ống tay kẻ ca rô nhiều màu. Tiếp tục mở bên trong cùng là một áo thu đông dài tay màu trắng.

Áo thu đông mặc bên trong - Ảnh: Dân Việt

Ngoài ra, một chiếc ví gấp ngang màu đen kích thước 12cm x15 cm cũng được tìm thấy. Bên trong ví có 2 tờ tiền giấy mệnh giá 1.000 đồng và mệnh giá 2.000 đồng.

Do thi thể đã phân hủy nhiều ngày nên việc nhận diện nạn nhân gặp nhiều khó khăn. Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã làm thủ tục chôn cất nạn nhân theo quy định.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy bị bắt giam, nghi liên quan đến vụ án giết người Mới đây, cơ quan công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành điều tra và bắt khẩn cấp 4 đối tượng nghi có liên quan đến vụ án giết hại một người phụ nữ. Được biết, trong số những người bị bắt có Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-phat-hien-mot-bo-xuong-nguoi-troi-dat-vao-bo-bien-nghe-an-401563.html