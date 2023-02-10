Không tìm được việc làm, bố dắt hai con đi bộ từ Đắk Nông về quê ở Trà Vinh

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Văn Lợi (SN 1986, trú tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) dẫn theo hai con nhỏ từ Đắk Nông về quê ở Trà Vinh.
- Người thân của 2 công dân Việt gặp nạn chìm tàu ở Hàn Quốc đau đớn nhận hung tin: Hy vọng phép màu xảy ra với người mất tích
- “Anh nuôi” của nghìn trẻ em vùng cao và khát vọng đưa em đến lớp, mang cơm ngon, nhà đẹp về quê hương
Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 1h sáng ngày 9/2, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp), lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một người đàn ông dìu theo hai con nhỏ đi trên đường trong đêm tối. Đây là đoạn đường không có đèn chiếu sáng, nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Qua tìm hiểu được biết, ngày 5/2, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nguyễn Văn Lợi (SN 1986, trú tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) dẫn theo hai con nhỏ lên tỉnh Đắk Nông hái tiêu thuê. Tuy nhiên, do mùa hái tiêu đã qua nên anh Lợi không xin được việc làm.
Theo thông tin từ báo Dân Trí, bởi vì không có tiền, 3 bố con anh Lợi chỉ xin bánh mì ăn qua ngày và ngủ ngoài đường. Đến sáng ngày 8/2, anh Lợi dẫn hai con nhỏ đi bộ về lại tỉnh Trà Vinh. Khi đang đi bộ trên đường, đến 1h sáng ngày 9/2 thì 3 bố con anh Lợi gặp lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đi tuần tra trên tuyến Quốc lộ 14.
Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn đó, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh đã đưa ba bố con đi ăn uống, đồng thời bắt xe khách cho anh Lợi cùng hai con quay về tỉnh Trà Vinh an toàn.