Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ô tô "điên" húc hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương?

Xã hội 05/04/2023 18:37

Vụ tai nạn khiến 17 người bị thương với nhiều cấp độ, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Phòng CSGT, phối hợp cùng Công quận Tây Hồ đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Theo thông tin từ trang An ninh thủ đô, cơ quan Công an đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội. Thống kê sơ bộ, 17 phương tiện bị hỏng và 17 người bị thương.

Thông tin mới nhất từ Phòng CSGT CATP Hà Nội cho thấy: khoảng hơn 16h chiều nay (5/4), tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Thời điểm trên, lái xe ô tô BKS: 29A-083.12 do ông H.N.V (SN 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển đã đâm liên tiếp 17 xe máy.

Vụ tai nạn khiến 17 người bị thương với nhiều cấp độ, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Phòng CSGT, phối hợp cùng Công quận Tây Hồ đã có mặt phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời tổ chức điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Qua kiểm tra ban đầu, lái xe không vi phạm nồng độ cồn cũng như chất kích thích. Được biết, người này đang trên đường chở vợ đi khám bệnh về thì gây ra vụ tai nạn trên.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ô tô 'điên' húc hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương? - Ảnh 1
Cảnh sát ghi nhận hiện trường - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, tại hiện trường vụ tai nạn, hàng chục chiếc xe máy nằm la liệt, nhiều nạn nhân bị thương nằm trên đường được người dân đưa đi cấp cứu.

"Qua kiểm tra lái xe ô tô là một người đàn ông 63 tuổi, vừa đi từ bệnh viện tim ra. Chúng tôi đã đưa tài xế về Công an phường Xuân La để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận nạn nhân tử vong", vị lãnh đạo nói. 

Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết: "Theo thống kê sơ bộ ban đầu khoảng gần 20 người được đưa vào viện cấp cứu. Trong đó 2 em học sinh bị nặng hơn nhưng đều không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Đa số các nạn nhân bị xây xát nhẹ, một số người đang bị hoảng loạn sau vụ tai nạn", ông Khuyến nói.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế ô tô 'điên' húc hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương? - Ảnh 2
Xe ô tô đâm liên tiếp 17 xe máy khiến nhiều người bị thương Ảnh: An ninh thủ đô

Ông Khuyến cho biết thêm, hiện Công an quận Tây Hồ đã đưa tài xế (63 tuổi) về trụ sở làm việc. Kết quả bước đầu xác định tài xế không có vi phạm về nồng độ cồn.

"Người này đang đi ô tô cùng vợ từ Bệnh viện tim ra thì xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đang xét nghiệm ma túy đối với tài xế", ông Khuyến nói.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương

Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương

Vào chiều ngày 5/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 14 nạn nhân bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   xe điên tông hàng loạt xe máy 20 thương vong tai nạn xe điên

TIN MỚI NHẤT

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt