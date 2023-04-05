Vụ tai nạn khiến 17 người bị thương với nhiều cấp độ, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Phòng CSGT, phối hợp cùng Công quận Tây Hồ đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Theo thông tin từ trang An ninh thủ đô, cơ quan Công an đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội. Thống kê sơ bộ, 17 phương tiện bị hỏng và 17 người bị thương. Thông tin mới nhất từ Phòng CSGT CATP Hà Nội cho thấy: khoảng hơn 16h chiều nay (5/4), tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn. Thời điểm trên, lái xe ô tô BKS: 29A-083.12 do ông H.N.V (SN 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển đã đâm liên tiếp 17 xe máy.

Vụ tai nạn khiến 17 người bị thương với nhiều cấp độ, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Phòng CSGT, phối hợp cùng Công quận Tây Hồ đã có mặt phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời tổ chức điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Qua kiểm tra ban đầu, lái xe không vi phạm nồng độ cồn cũng như chất kích thích. Được biết, người này đang trên đường chở vợ đi khám bệnh về thì gây ra vụ tai nạn trên.

Cảnh sát ghi nhận hiện trường - Ảnh: báo Phụ nữ Việt Nam Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, tại hiện trường vụ tai nạn, hàng chục chiếc xe máy nằm la liệt, nhiều nạn nhân bị thương nằm trên đường được người dân đưa đi cấp cứu. "Qua kiểm tra lái xe ô tô là một người đàn ông 63 tuổi, vừa đi từ bệnh viện tim ra. Chúng tôi đã đưa tài xế về Công an phường Xuân La để tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận nạn nhân tử vong", vị lãnh đạo nói. Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết: "Theo thống kê sơ bộ ban đầu khoảng gần 20 người được đưa vào viện cấp cứu. Trong đó 2 em học sinh bị nặng hơn nhưng đều không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Đa số các nạn nhân bị xây xát nhẹ, một số người đang bị hoảng loạn sau vụ tai nạn", ông Khuyến nói. Xe ô tô đâm liên tiếp 17 xe máy khiến nhiều người bị thương - Ảnh: An ninh thủ đô Ông Khuyến cho biết thêm, hiện Công an quận Tây Hồ đã đưa tài xế (63 tuổi) về trụ sở làm việc. Kết quả bước đầu xác định tài xế không có vi phạm về nồng độ cồn. "Người này đang đi ô tô cùng vợ từ Bệnh viện tim ra thì xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đang xét nghiệm ma túy đối với tài xế", ông Khuyến nói.

Nguyên nhân ban đầu trong vụ xe ô tô tông liên hoàn 12 xe máy khiến ít nhất 14 người bị thương Vào chiều ngày 5/4, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 14 nạn nhân bị thương.

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