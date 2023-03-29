Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh quy. Các bé ăn trưa lúc 11h.

Theo thông tin từ Vietnamnet, 23h đêm 28/3, ông Đặng Thanh Phong, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, cho biết liên quan vụ 50 học sinh Trường Tiểu học Kim Giang (Thanh Xuân) nghi bị ngộ độc sau chuyến dã ngoại, cơ quan này đã đề nghị bếp ăn tập thể của trường tạm dừng hoạt động để điều tra rõ nguyên nhân.

Chiều cùng ngày, sau khi nhận thông tin sự cố trên, Chi cục đã cử 2 đội phản ứng nhanh xuống nhà trường phối hợp các đơn vị khẩn trương hướng dẫn, điều tra.

Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: Cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh quy. Các bé ăn trưa lúc 11h. Trong quá trình đi trải nghiệm, học sinh mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà và sử dụng nước uống đóng chai 19L của trang trại Cánh Buồm Xanh.

Hơn 20 trẻ được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai liên quan vụ việc. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, từ 15h30 phút đến 18h00 cùng ngày 28/3 có tổng số 50 học sinh có cùng biểu hiện nôn, buồn nôn, đau bụng được chuyển khám bệnh viện. Trong đó: Bệnh viện Bạch Mai: 21 cháu, bệnh viện Đống Đa: 5 cháu, bệnh viện Xây dựng: 22 cháu, Bệnh viện Nhi Trung ương: 1 cháu, Bệnh viện Xanh-pôn:01 cháu.

Hiện tại các học sinh tiếp tục theo dõi tại các bệnh viện.

Trước đó, trường Tiểu học Kim Giang hàng ngày tổ chức cho 2.398 học sinh ăn bán trú tại trường. Vào khoảng 6h45 phút ngày 28/3 nhà trường có tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi thăm quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

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