Các bệnh nhi nhập viện vào khoảng 16h ngày 28/3 trong tình trạng nôn nhiều, mệt lả, một số trẻ bị tiêu chảy.

Theo thông tin từ Vietnamnet, tối 28/3, Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thanh Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội), cho biết cơ sở y tế này đang điều trị 7 học sinh của trường Tiểu học Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhi nhập viện vào khoảng 16h ngày 28/3 trong tình trạng nôn nhiều, mệt lả, một số trẻ bị tiêu chảy.

Qua khai thác thông tin từ hướng dẫn viên du lịch và đại diện nhà trường, các bác sĩ nghi ngờ trẻ bị ngộ độc thực phẩm. Ngay lập tức, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã bật báo động đỏ cấp cứu cho các bệnh nhi với sự tham gia của hơn 20 nhân viên y tế bao gồm cả chuyên khoa hồi sức tích cực và chuyên khoa nhi.

Bác sĩ Sơn cho biết 5 bệnh nhi đầu tiên đã được tiến hành xử lý cấp cứu, truyền dịch, truyền kháng sinh. Các cháu đã qua giai đoạn bệnh nặng, tỉnh táo, sức khỏe hồi phục tốt. Trong số 7 học sinh nhập Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, 5 cháu dự kiến xuất viện vào sáng nay (29/3) nếu các chỉ số sinh tồn ổn định.

Hai bệnh nhi có xét nghiệm bạch cầu tăng, cảnh báo tình trạng viêm trong cơ thể, nên tiếp tục dùng kháng sinh và theo dõi tại bệnh viện.



Phụ huynh học sinh trường Tiểu học Kim Giang ngồi chờ con cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh Vietnamnet

Cụ thể, theo thông tin từ báo Tiền Phong, trường Tiểu học Kim Giang hàng ngày tổ chức cho 2.398 học sinh ăn bán trú tại trường. Vào khoảng 6h45 phút ngày 28/3 nhà trường có tổ chức cho 915 học sinh khối 1 và khối 2 đi thăm quan tại Nông trại giáo dục Cánh Buồm Xanh, địa chỉ tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Đồ ăn trưa cho học sinh được nấu tại trường và vận chuyển đến địa điểm trải nghiệm. Món ăn gồm: cơm rang, gà phi lê chiên xù, khoai tây chiên, canh chua nấu thịt, bánh Oreo Kinh Đô. Thời gian ăn trưa lúc 11h00 trong ngày.

Trong quá trình đi trải nghiệm học sinh có mang theo đồ ăn vặt, nước uống từ nhà đi và sử dụng nước uống đóng chai 19L của trang trại Cánh Buồm Xanh. Thời gian học sinh từ trang trại về trường lúc 14h30 phút. Về đến trường một số học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn, 2 cháu có biểu hiện đi ngoài phân lỏng 2-3 lần.

56 học sinh trường TH Kim Giang - Hà Nội đau bụng, buồn nôn sau chuyến tham quan Trường Tiểu học Kim Giang - Hà Nội tổ chức cho 915 học sinh khối lớp một và lớp 2 đi tham quan tại trang trại. Khi về đến trường khoảng 56 cháu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn.

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