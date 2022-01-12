Hoài Linh và nhà thờ tổ bất ngờ bị réo tên trong lùm xùm của Tịnh thất Bồng Lai

Trong khi Hoài Linh đang có những bước đi đầu tiên trở lại làng giải trí thì vô tình nam danh hài lại bị nhắc tên trong ồn ào những ngày qua của Tịnh thất Bồng Lai.

Sau khi ông Lê Tùng Vân và những người khác trong Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố, nhiều vụ việc liên quan cũng bị xử lý. Trong đó có việc một hạng mục công trình đang thi công của Tịnh thất Bồng Lai đang bị tháo gỡ vì lý do "xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích". Công trình xây dựng trái phép của Tịnh thất Bồng Lai (phần chưa xây xong) đang bị tháo dỡ vì 'xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích' - Ảnh: Internet Tuy nhiên, một người được cho là "nằm không cũng dính đạn" là Hoài Linh vô tình bị réo gọi trong vụ ồn ào này. Cụ thể, dưới bài đăng với nội dung "Sẽ tháo dỡ công trình xây dựng sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai" của Facebook có tick xanh chính chủ của báo Công an Nhân dân, đông đảo netizen đã gọi tên của nam danh hài.

Theo đó, vì công trình xây dựng bên trong Tịnh Thất Bồng Lai là trái phép và sử dụng sai mục đích của đất nông nghiệp nên nhiều người đã liên kết với đền thờ Tổ nghiệp Tâm Linh Việt của Hoài Linh, đặt ra câu hỏi rằng liệu công trình này của anh có bị xử lý hay không. Nhiều người đặt ra câu hỏi về việc 'liệu nhà thờ tổ của Hoài Linh có được xây dựng trái phép hay không?' - Ảnh: Internet Được biết, trong quá trình xây dựng vào năm 2016 thì nhà thờ tổ của Hoài Linh cũng đã gặp không ít ồn ào, thậm chí còn có nguy cơ phải dỡ bỏ như Tịnh Thất Bồng Lai. Cụ thể, vào ngày 16/2/2016, Phó chủ tịch phụ trách xây dựng và đô thị UBND Quận 9, TP.HCM, Ông Hoàng Minh Tuấn đã lập biên bản và xử phạt hành chính 6,25 triệu đồng vì nhà thờ tổ của Hoài Linh được xây dựng tại đây không hề có giấy phép.

Theo đó, trong quá trình xây dựng đền thờ Tâm Linh Việt thì 3 hạng mục bao gồm hạng mục diện tích 319 mét vuông, hạng mục diện tích 68 mét vuông và hạng mục 128 mét vuông là không có giấy phép. Tuy nhiên, sau khi bị xử phạt thì Hoài Linh đã tiến hành nộp phạt đầy đủ và bổ sung các giấy tờ cần thiết trong thời gian 60 ngày hoãn thi công công trình vào tháng 4/2016. Hoài Linh đang trong giai đoạn trở lại showbiz sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh: Internet Theo giấy phép xây dựng số 1173/GPXD được UBND Quận 9, TP.HCM ban hành ngày 8/4/2016, nhà thờ Tổ nghiệp của nghệ sĩ Hoài Linh (tại Quận 9) đã được đơn vị này đã đồng ý cấp phép xây dựng trên khu vực diện tích rộng 488,2 mét vuông ( khu vực diện tích 3 hạng mục xây dựng trái phép trước đó). Ngoài ra, còn có công trình gồm nhà hai tầng rộng 290 mét vuông và hạng mục khác rộng 197,6m2 xây bằng bê tông cốt thép, tường gạch, mái ngói và gỗ cũng được cấp phép. Được biết, giấy phép xây dựng này sẽ có hiệu lực trong thời hạn 1 năm kể từ ngày ban hành.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bí ẩn thân thế Lê Thanh Trùng Dương và danh tính chưa từng tiết lộ của mẹ ruột Tuy là một trong ba vị "đệ tử" đắc lực nhất của "thầy ông nội" Lê Tùng Vân nhưng thân thế của Lê Thanh Trùng Dương ở Tịnh thất Bồng Lai hiện vẫn là một ẩn số.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-va-nha-tho-to-bat-ngo-bi-reo-ten-trong-lum-xum-cua-tinh-that-bong-lai-445604.html