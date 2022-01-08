Dân cư xung quanh Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân không giao du với ai, thiền am đóng cửa quanh năm không cho người vào

Ngay cả những người sống gần Tịnh Thất Bồng Lai cũng vô cùng bất ngờ bởi sự thật "trần trụi" của nơi đây và ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu cơ sở này.

Sau khi ông Lê Tùng Vân cùng với 3 "đồ đệ" của mình là Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) bị điều tra, nhiều sự thật xung quanh Tịnh thất Bồng Lai (thiền am bên bờ vũ trụ) đã được đưa ra ánh sáng. Tuy nhiên, để tránh những người không phận sự xông vào đây và bảo đảm ông Lê Tùng Vân không rời khỏi nơi cư trú thì lực lượng chức năng vẫn đang có mặt ở bên ngoài nơi đây. Sau khi cơ quan chức năng chính thức điều tra về Tịnh thất bồng Lai, nhiều sự thật xung quanh cơ sở này đã được đưa ra ánh sáng - Ảnh: Internet Trả lời phỏng vấn của Doanh nghiệp và Tiếp thị, một người hàng xóm tên là Cách hiện đang sống ở địa chỉ phía sau tịnh thất Bồng Lai cho biết ông vô cùng bất ngờ khi đọc được những thông tin về vụ án của Tịnh thất Bồng Lai trên các phương tiện thông tin. Theo ông, trước khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét và bắt tạm giam 3 bị can thì công an cũng đã từng đến để điều tra các đường ra vào cơ sở này.

Ông Cách nói: "Tôi cũng bất ngờ lắm chứ, hồi đó giờ chỉ nghe nói ổng lợi dụng tôn giáo, nuôi trẻ mồ côi này kia chứ không nghĩ lại bị điều tra nhiều tội như vậy. Tôi sống sát bên nhưng không giao tiếp được với bên đó, họ cứ đóng cửa suốt, ổng cũng không qua lại với ai mà người dân ở đây cũng không ai vô được. Nếu có công chuyện gì yêu cầu ổng mở cửa mới vô được". Tuy sống gần Tịnh thất Bồng Lai nhưng người dân xung quanh cũng chỉ biết chuyện bên trong cơ sở này thông qua báo đài và MXH - Ảnh: Internet Từ thông tin của ông Cách và những người dân khác, ông Lê Tùng Vân cùng với những người trong Tịnh thất Bồng Lai bắt đầu chuyển đến đây từ 7 năm về trước. Tuy nhiên, kể từ khi ông Lê Tùng Vân đến sống tại đây, nhiều chuyện tai tiếng bắt đầu xuất hiện, nhưng lạ kỳ là người dân xung quanh cũng chỉ được biết thông qua báo đài chứ không thể nào tiếp cận được với người bên trong tịnh thất này.

"Hồi năm 2017 ổng giới thiệu có vụ hoa ưu đàm, 3.000 năm có một gì đó, nhiều người hiếu kỳ, người ta tới coi rùm beng cũng lộn xộn cả lên. Trước kia ông thầy Thành ở, có như ông Vân này đâu, mọi người còn tới lui các kiểu. Từ ngày ông Vân về đây kế tùm lum chuyện. Người trong đó (Tịnh thất) ra khỏi cửa là đóng cửa lại, kín mít hết." - Ông Cách cho biết. Nhiều người tỏ ra thương cảm về tương lai sau này của những 'chú tiểu' nhỏ tuổi tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet Khi được hỏi về thái độ khi đọc được những thông tin xoay quanh kết quả xét nghiệm ADN của ông Lê Tùng Vân và những người khác cùng sinh sống trong Tịnh thất Bồng Lai, ông Cách cho biết tuy bản thân vô cùng bất ngờ nhưng cũng vô cùng lo cho những "chú tiểu" nhỏ tuổi đang sống bên trong. Ông Cách bộc bạch: "Tôi thấy nó sao sao á, từ hồi giờ đâu có ai mà làm kỳ cục vậy. Cũng có một vài trường hợp ngoài đời vậy chứ không, nhưng mà đây quá mức, không biết kết quả như vậy có thực sự đúng không chứ tôi bất ngờ lắm… Chỉ tội cho mấy đứa con nít, chú tiểu mà biết gì, ở đó nuôi tụi nó, giáo dục tụi nó thôi". Một người hàng xóm khác của Tịnh thất Bồng Lai là bà Lụa tiết lộ rằng cơ sở này tự xây hàng rào xung quanh như không hề muốn tiếp xúc với ai vậy, họ sống ẩn dật và vô cùng bí ẩn.

Sự thật 'chấn động' về chuyện loạn luân tại Tịnh thất Bồng Lai Sau khi ông Lê Tùng Vân chính thức bị khởi tố về tội danh loạn luân, nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề này đã được hé lộ khiến công chúng thật sự "sốc".

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