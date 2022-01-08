Hành vi loạn luân và chiếm đoạt tài sản tại Tịnh thất Bồng Lai: Công an đang thu thập thêm nhiều chứng cứ để điều tra và làm rõ

Xã hội 08/01/2022 16:43

Hiện cơ quan Công an tại tỉnh Long An đang trong quá trình thu thập thêm nhiều chứng cứ quan trọng để làm rõ hành vi loạn luân và chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng tại Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 7/1 vừa qua, Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), cùng ngụ tại địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị khởi tố vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, ông Lê Tùng Vân vẫn được tại ngoại nhưng không được rời khỏi nơi cư trú còn 3 bị can còn lại đã bị tạm giam để điều tra thêm.

tinh that bong lai 1
Ông Lê Tùng Vân không được rời khỏi nơi cư trú còn 3 bị can còn lại đã bị tạm giam để phục vũ điều tra - Ảnh: Internet

Theo đó, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An chia sẻ với Thanh Niên rằng, cả 4 bị can trên đều từng sử dụng các tài khoản MXH trong thời gian dài để đăng tải những nội dung "bôi nhọ, xuyên tạc sự thật khách quan đối với một số hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An". Bao gồm TAND tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, UBND H.Đức Hòa, xã Hòa Khánh Tây, nhiều cơ quan tố tụng H.Đức Hòa,... và một vài cá nhân đang công tác tại các tổ chức này.

Ngoài ra, một trong những đại diện của giám đốc Công an tỉnh Long An cũng tiết lộ rằng cơ quan chức năng của tỉnh hiện đang phối hợp cùng cơ quan tố tụng của Huyện Đức Hòa để tiếp tục làm rõ các dấu hiệu cấu thành tội phạm khác liên quan đến cơ sở Tịnh thất Bồng Lai.

tinh that bong lai 2
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đang thu thập nhiều chứng cứ để phục vụ điều tra về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một số cá nhân tại Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: Internet

Về "sơ đồ huyết thống" của ông Lê Tùng Vân và những người trong Tịnh thất Bồng Lai, đại diện lãnh đạo công an tỉnh Long An cho biết rằng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đang tăng tốc để nhanh chóng thu thập nhiều chứng cứ quan trọng để phục vụ cho việc điều tra về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một số cá nhân tại Tịnh thất Bồng Lai theo nhiều đơn tố giác nhận được.

Dân cư xung quanh Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân không giao du với ai, thiền am đóng cửa quanh năm không cho người vào

Dân cư xung quanh Tịnh thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân không giao du với ai, thiền am đóng cửa quanh năm không cho người vào

Ngay cả những người sống gần Tịnh Thất Bồng Lai cũng vô cùng bất ngờ bởi sự thật "trần trụi" của nơi đây và ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu cơ sở này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai thiền am bên bờ vũ trụ Lê Tùng Vân

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 20 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 50 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 50 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 20 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 50 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số