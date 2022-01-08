Hiện cơ quan Công an tại tỉnh Long An đang trong quá trình thu thập thêm nhiều chứng cứ quan trọng để làm rõ hành vi loạn luân và chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng tại Tịnh thất Bồng Lai.
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Ngày 7/1 vừa qua, Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), cùng ngụ tại địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị khởi tố vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, ông Lê Tùng Vân vẫn được tại ngoại nhưng không được rời khỏi nơi cư trú còn 3 bị can còn lại đã bị tạm giam để điều tra thêm.
Theo đó, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An chia sẻ với Thanh Niên rằng, cả 4 bị can trên đều từng sử dụng các tài khoản MXH trong thời gian dài để đăng tải những nội dung "bôi nhọ, xuyên tạc sự thật khách quan đối với một số hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An". Bao gồm TAND tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, UBND H.Đức Hòa, xã Hòa Khánh Tây, nhiều cơ quan tố tụng H.Đức Hòa,... và một vài cá nhân đang công tác tại các tổ chức này.
Ngoài ra, một trong những đại diện của giám đốc Công an tỉnh Long An cũng tiết lộ rằng cơ quan chức năng của tỉnh hiện đang phối hợp cùng cơ quan tố tụng của Huyện Đức Hòa để tiếp tục làm rõ các dấu hiệu cấu thành tội phạm khác liên quan đến cơ sở Tịnh thất Bồng Lai.
Về "sơ đồ huyết thống" của ông Lê Tùng Vân và những người trong Tịnh thất Bồng Lai, đại diện lãnh đạo công an tỉnh Long An cho biết rằng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa đang tăng tốc để nhanh chóng thu thập nhiều chứng cứ quan trọng để phục vụ cho việc điều tra về hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một số cá nhân tại Tịnh thất Bồng Lai theo nhiều đơn tố giác nhận được.