Ngày 7/1 vừa qua, Lê Tùng Vân (SN 1932); Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), cùng ngụ tại địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị khởi tố vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong đó, ông Lê Tùng Vân vẫn được tại ngoại nhưng không được rời khỏi nơi cư trú còn 3 bị can còn lại đã bị tạm giam để điều tra thêm.

Ông Lê Tùng Vân không được rời khỏi nơi cư trú còn 3 bị can còn lại đã bị tạm giam để phục vũ điều tra - Ảnh: Internet

Theo đó, đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Long An chia sẻ với Thanh Niên rằng, cả 4 bị can trên đều từng sử dụng các tài khoản MXH trong thời gian dài để đăng tải những nội dung "bôi nhọ, xuyên tạc sự thật khách quan đối với một số hoạt động của nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An". Bao gồm TAND tỉnh Long An, Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, UBND H.Đức Hòa, xã Hòa Khánh Tây, nhiều cơ quan tố tụng H.Đức Hòa,... và một vài cá nhân đang công tác tại các tổ chức này.