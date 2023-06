Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa qua đã khởi tố ông Lê Tùng Vân cùng với 3 người khác là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương để điều tra về vụ việc liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai với tội danh "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Ông Lê Tùng Vân cùng 3 người khác tại Tịnh thất Bồng Lai vừa bị khởi tố với tội danh 'Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân' - Ảnh: Internet

Trước đó, ông Lê Tùng Vân cũng đã bị khởi tố về các tội danh là “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Loạn luân”. Được biết, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ quận 6) từng tự xưng là "Thầy ông nội", Đại đức Thích Tâm Đức, người đứng đầu của Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ) từ năm 2014 đến nay.