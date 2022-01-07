Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ông Lê Tùng Vân dõng dạc tuyên bố sẽ thưởng một số tiền lớn cho bất kỳ cô gái nào dám nhận là vợ ông bất ngờ được chia sẻ lại.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa qua đã khởi tố ông Lê Tùng Vân cùng với 3 người khác là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương để điều tra về vụ việc liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai với tội danh "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Ông Lê Tùng Vân cùng 3 người khác tại Tịnh thất Bồng Lai vừa bị khởi tố với tội danh 'Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân' - Ảnh: Internet Trước đó, ông Lê Tùng Vân cũng đã bị khởi tố về các tội danh là “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Loạn luân”. Được biết, ông Lê Tùng Vân (SN 1932, quê An Giang, ngụ quận 6) từng tự xưng là "Thầy ông nội", Đại đức Thích Tâm Đức, người đứng đầu của Tịnh thất Bồng Lai (hay còn gọi là thiền am bên bờ vũ trụ) từ năm 2014 đến nay.

Ngay sau đó, nhiều thông tin bên lề xoay quanh đến vụ án này đã được cư dân mạng chia sẻ lại, trong đó có một đoạn clip về phát ngôn gây "sốc" của ông Lê Tùng Vân. Trong video này, "thầy ông nội" dõng dạc tuyên bố sẽ "trao thưởng số tiền lớn cho bất kỳ cô gái nào dám thừa nhận là vợ của ông". Ông Lê Tùng Vân từng tuyên bố sẽ trao thưởng 1 tỷ đồng cho cô gái nào dám nhận là vợ ông - Ảnh: Internet "Nếu có một cô gái nào trong nước Việt Nam này, hoặc 1 cô gái nào ngoài nước Việt Nam như Mỹ, Pháp, Đức, Úc… bên nước nào cũng được mà dám đưa tay lên nói: "Tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân" thì Lê Tùng Vân tôi sẽ thưởng cho cô đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam, hay là 1 tỷ đồng tiền Việt Nam." - ông Lê Tùng Vân rành mạch nói trong clip. Đoạn video này vốn đã được đăng tải từ năm 2019 với tựa đề là "Bị tố 7 vợ, nhiều con cháu, thầy Lê Tùng Vân nói lời đanh thép".

Trước đó nữa, fanpage mang tên "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" cũng từng đăng tải một đoạn clip với nội dung là ông Lê Tùng Vân phản bác chuyện mình "loạn luân", "lợi dụng trẻ em để trục lợi từ thiện"... Ông Lê Tùng Vân còn khẳng định rằng mình đã 90 tuổi và tu hành cả một đời nên không có con cái cũng chưa từng có vợ nên mới có thể dạy dỗ 5 "chú tiểu" giành chiến thắng tại một gameshow truyền hình: "Phải có bản chất do thầy dạy dỗ. Thầy đây cả một đời tu, không vợ không con, mới có đủ kinh nghiệm dày dặn để dạy lại cho những đứa trẻ sau này".

Sự thật 'chấn động' về chuyện loạn luân tại Tịnh thất Bồng Lai Sau khi ông Lê Tùng Vân chính thức bị khởi tố về tội danh loạn luân, nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề này đã được hé lộ khiến công chúng thật sự "sốc".

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