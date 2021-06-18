Giữa dịch bệnh, quán cà phê nổi tiếng Hà Nội bị tố quỵt lương, 'đòi lại' nhân viên tiền thưởng lễ Tết 100k/ngày

Xã hội 18/06/2021 15:37

Trong suốt mấy tháng làm việc, quán luôn kì kèo khi được nhân viên hỏi tiền lương và còn phán tìm được nhân viên mới rồi tính.

Cõi mạng đang rần rần truyền tay nhau câu chuyện một quán cà phê khá nổi tiếng tại Việt Nam, có địa chỉ tại đường Lạc Long Quân, Hà Nội có ý không muốn trả tiền lương cho nhân viên. Theo như chia sẻ của khổ chủ thì nam sinh này làm việc tại quán cà phê trên được khoảng thời gian 1 năm từ tháng 1 năm 2020 đến trước tháng 2 năm 2021.

Sau đó nam sinh này muốn nghỉ việc vì lí do cá nhân và cũng đã được quản lý đồng ý. Trong quá trình tìm người thay thế có sự chậm trễ nên quán ngỏ ý muốn nam sinh này tiếp tục làm việc và hỗ trợ. 

Dù nam sinh đã nhiều lần bày tỏ muốn xin nghỉ việc nhưng quán cà phê vẫn kéo dài thời gian cho đến tận tháng 6/2021.

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Bài bốc 'phốt' được chia sẻ trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ của nam sinh: "Trong suốt từ tháng 1 và tháng 2/2021 đến nay, em mình có xin nghỉ thêm khoảng 3,4 lần đều nhận được câu trả lời là làm đến khi tìm được nhân viên (hoặc là bảo làm nốt tháng sau). Họ hứa hẹn có chế độ đãi ngộ tốt hơn với em em (sau đấy gọi điện thoại nói lương, họ lại đòi em mình trả lại thưởng những ngày lễ tết đấy, trừ 100k/ngày mới trả nốt lương). Đến đợt dịch gần đây, bên cửa hàng nghỉ dịch thì tiền lương tháng 5 của em mình bên quán chỉ thanh toán 1.598.000 VNĐ và yêu cầu em mình là đợi đến khi hết dịch mở lại cửa hàng, đi làm thêm 1 tháng nữa mới trả tiền lương với lí do vẫn như lần trước.

Sau đó em mình và mẹ có gọi điện cho chị T - chủ cửa hàng thì nhận được những lời quát nạt và sau đó chị chặn số điện thoại của mẹ em. Mẹ em có dùng số khác để gọi, chị nghe nhưng tuyên bố luôn là đồng ý cho nghỉ nhưng không trả lại tiền nợ lương nữa".

Đính kèm bài post là những tin nhắn trao đổi giữa khổ chủ và chị N.T (người quản lý dưới quyền chị T - chủ cửa hàng).

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Tin nhắn trao đổi giữa nam sinh và người quản lý dưới quyền chị T chủ quán - Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ trên 2sao, đại diện của cửa hàng cho biết hiện không có mặt tại Hà Nội và có biết đến sự việc bốc “phốt” của quán trên mạng nhưng không muốn bàn luận gì thêm. Người này cũng có biết thêm sẵn sàng mời cơ quan chức năng vào cuộc để làm việc.

Hiện tại chủ bài đăng vẫn chưa đưa ra phản hồi gì mới tuy nhiên cư dân mạng vẫn đang xôn xao bàn tán về sự việc trên.

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Từ khóa:   quán cà phê quỵt lương làm thêm

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